Izgorjela vikendica kod Skradina: Jedna osoba poginula

U mjestu Sonković u petak navečer izbio je požar u vikend kući, u kojem je jedna osoba izgubila život. Na intervenciju su odmah izašli vatrogasci JVP Šibenik sa sedam vozila i 17 članova, a požar je stavljen pod kontrolu u 23:21 sati, javlja PU šibensko-kninska.

Obavljenim očevidom, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed kvara na električnim instalacijama. “Požar je u potpunosti uništio kat kuće i krovište, pri čemu su se krov i drveni pod urušili u prizemlje koje je također u potpunosti izgorjelo.”

U tragediji je smrtno stradala osoba za koju se, s velikom vjerojatnošću, pretpostavlja da je muškarac u dobi od 79 godina. “Tijelo preminule osobe je po nalogu državnog odvjetnika prevezeno na Odjel patologije šibenske bolnice.” O svim okolnostima i utvrđenim činjenicama u vezi s požarom bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.