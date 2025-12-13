Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠNA TRAGEDIJA

Izgorjela vikendica kod Skradina: Jedna osoba poginula

Zagreb: Vatrogasci uklanjaju stabla koja su pala na cestu kod Vukovarske
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Eva Berišić
13.12.2025.
u 16:27

Obavljenim očevidom, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed kvara na električnim instalacijama

U mjestu Sonković u petak navečer izbio je požar u vikend kući, u kojem je jedna osoba izgubila život. Na intervenciju su odmah izašli vatrogasci JVP Šibenik sa sedam vozila i 17 članova, a požar je stavljen pod kontrolu u 23:21 sati, javlja PU šibensko-kninska.

Obavljenim očevidom, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je do požara došlo uslijed kvara na električnim instalacijama. “Požar je u potpunosti uništio kat kuće i krovište, pri čemu su se krov i drveni pod urušili u prizemlje koje je također u potpunosti izgorjelo.”

U tragediji je smrtno stradala osoba za koju se, s velikom vjerojatnošću, pretpostavlja da je muškarac u dobi od 79 godina. “Tijelo preminule osobe je po nalogu državnog odvjetnika prevezeno na Odjel patologije šibenske bolnice.” O svim okolnostima i utvrđenim činjenicama u vezi s požarom bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Ključne riječi
električne instalacije vikendica smrtni slučaj požar Šibensko-kninska županija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!