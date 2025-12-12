Naši Portali
BREAKING
OBJAVILI SNIMKU

VIDEO Policija kod muškarca ponašla više od 4 kilograma speeda, skrivao ga je na neobičnom mjestu

Foto: PU splitsko-dalmatinska
Autor
Lorena Posavec
12.12.2025.
u 09:55

Utvrđeno je da je 37-godišnjak počinio dva kaznena djela te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici iz Sinja dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem, kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te narušavanje nepovredivosti poslovnog prostora. U srijedu, 10. prosinca, policija je izašla na teren nakon dojave da je u prostoru kojim upravlja jedna tvrtka, a koji se ne koristi svakodnevno, netko promijenio lokot i brave na unutarnjim vratima. U zaključanom prostoru policija je pronašla hladnjak u kojem su se nalazili paketi s drogom. Očevidom je utvrđeno da se radi o amfetaminu, poznatom kao speed, u količini od više od 4 kilograma (4 kg i 21,9 g). Već istog dana, u večernjim satima, policija je uhitila 37-godišnjaka.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 37-godišnjak u točno neutvrđenom vremenu neovlašteno ušao u tuđi poslovni prostor, u prostor je donio hladnjak i u njemu je držao drogu namijenjenu neovlaštenoj prodaji. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 37-godišnjak počinio dva kaznena djela: Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora i uz kaznenu prijavu je sinoć predan pritvorskom nadzorniku", javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Ključne riječi
kaznena prijava Sinj droga speed PU splitsko-dalmatinska

