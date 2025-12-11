Objavljeni detalji prevrtanja čamca s migrantima: Državljanin BiH pokušao ih prevesti, uskoro presica

Na području Slavonskog Broda na rijeci Savi jutros se prevrnuo čamac u kojem se nalazila skupina migranata. Kako su nam potvrdili iz PU brodsko-posavske preminulo je dvoje migranata. - Utopio se muškarac, a prije sat vremena preminula je i ženska osoba. Liječnici se još jednoj osobi bore za život - kazala je za Večernji list Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko posavske

Na teren su odmah jutros po dojavi upućene policijske ophodnje te su pozvane i ostale žurne službe. Policijski službenici uspjeli su iz hladne Save izvući 13 stranih državljana. Unatoč brzoj intervenciji, jedna osoba nije davala znakove života. Sve spašene osobe, vidno pothlađene, hitno su prevezene u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policija je potvrdila da se jedan državljanin Bosne i Hercegovine dovodi u vezu s organiziranjem ilegalnog prevoženja migranata, odnosno kaznenim djelom iz članka 326. Kaznenog zakona. I on se trenutno nalazi u bolnici te je pod nadzorom policije. Iz PU brodsko-posavske navode da se kriminalističko istraživanje nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije, uključujući način prelaska rijeke, rutu kretanja skupine te potencijalne druge uključene osobe.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod, Ivan Vuleta, rekao je za N1 kako su migranti pronađeni na dvije lokacije. - Sava je bila hladna, a zbog magle i loših vremenskih uvjeta intervencija je bila zahtjevna, kako psihički, tako i fizički. Migrante smo uspjeli spasiti na dvije lokacije. Nekoliko osoba uspjeli su se uhvatiti za obalu, dok je druge voda odnijela oko 3,4 kilometra nizvodno. Ne znamo točno gdje im se čamac prevrnuo. Čini se da su se prevrnuli negdje u blizini centra Slavonskog Broda. Sada se nalaze u bolnici.

PU brodsko-posavska za 13 sati najavila je izjavu za medije.