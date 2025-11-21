Pretjecao kolonu, ali nije vidio policijski automobil u njoj: 'Mislio sam da mi neće ništa...'

Jedan korisnik Reddita nedavno je podijelio svoje iskustvo pretjecanja koje se pretvorilo u skuplju lekciju. U objavi, opisao je situaciju u kojoj je pokušao prestići VW Up koji se vozio znatno ispod ograničenja, dok je ispred njega bio kamion.

Korisnik, vozeći se na cesti s dozvoljenih 70 km/h, primijetio je da VW Up ide 55 km/h. Budući da je ispred automobila bio samo kamion, odlučio je iskoristiti isprekidanu traku van naselja i pretjecati oba vozila. “Taman prošli svi auti iz suprotne strane i ja u lijevu traku i taman kada dam gasa vidim policija ispred njega ( u toj situaciji sam mislio da sam pametan i neće mi ništa, ali krivo sam mislio) i napravio sam to kaj sam napravio.”

Međutim, ubrzo je ugledao policiju koja je pratila situaciju. Nakon što ga je policija zaustavila, dobio je kaznu od 390 eura zbog pretjecanja u uvjetima koji su zahtijevali dodatnu pažnju, uz napomenu da je već imao prethodnu kaznu.

U komentarima, Reddit zajednica je bila kritična: mnogi su naglasili da je vozač sam odlučio riskirati i da bi trebao prihvatiti posljedice svojih postupaka. "Napravio si glupost, ulovili su te, plati kaznu i nauči nešto iz ovog," jedan je korisnik napisao.

Autor objave je tražio savjet kako postupiti dalje, hoće li priznati krivnju ili osporavati kaznu, te kako se pripremiti ako bude pozvan na sud. “Znam da na internetu ima primjer žalbe i sve, ali ako netko može reći šta su oni napisali kada su dobili kazne, da li je bolje priznati krivnju ili reći da se ne osjećam krivi, kako taj proces izgleda i ako me pozovu na sud da li da čuvam video, šta da kažem itd.” Reddit zajednica je savjetovala da priznavanje pogreške često olakšava proces, ali i podsjetila na važnost učenja iz ovakvih situacija kako bi se izbjegle ozbiljnije posljedice u budućnosti.

“Ako se ti osjećaš da si kriv, plati kaznu i ćao. Ako se ne osjećaš krivim, kad dođe kazna pošalji na sudsko odlučivanje ili kako to već kod vas u Hrvatskoj ide”, napisao je jedan od korisnika. Dok se drugi nadovezao, “preuzeti odgovornost, hahha, vidiš da brije da nije kriv, auto je sam ubrzao. Nema obraza ni odgovornosti za pojedenu čokoladicu, a kamoli za odluku ‘idem pretjecati po kiši cijelu kolonu, jer moje vrijeme je važnije od ovih ispred mene'.”

Ova priča služi kao podsjetnik svim vozačima da čak i kada cesta izgleda prazna, odluke u sekundi mogu imati financijske i pravne posljedice. A ponekad je najbolja brzina, ona koja poštuje pravila.