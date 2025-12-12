Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
IMALA JE I POMAGAČA

Maloljetnica opljačkala trgovinu i nožem ozlijedila prodavačicu, a onda napala i policajku

policija
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Karolina Lubina
12.12.2025.
u 11:07

utvrđeno je da je 31-godišnjak pomagao maloljetnici nakon počinjenja kaznenih djela, u bijegu s mjesta događaja i prikrivanju dijela predmeta pribavljenih kaznenim djelom.

Kriminalistička policija Policijske uprave šibensko-kninske dovršila je istragu protiv maloljetnice osumnjičene za razbojništvo, krađu i napad na službenu osobu, kao i protiv 31-godišnjaka zbog sumnje u pomaganje počinitelju nakon kaznenog djela. Sumnja se da je maloljetnica u srijedu, 10. prosinca oko 12 sati, u trgovini u Jezerima, u ulici Put Zaratića, iskoristila nepažnju zaposlenice te iz uredskog prostora otuđila crni novčanik s osobnim dokumentima i više duhanskih proizvoda.

Potom je, prišavši blagajni, izvukla nož i njime zamahivala prema zaposlenici, ozlijedivši je u ruku i nanijevši joj lakše tjelesne ozljede, nakon čega je iz blagajne otuđila novac. Brzom policijskom reakcijom, osumnjičena je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg je fizički napala policijsku službenicu uhvativši je za košulju u predjelu prsa i snažno privukavši k sebi.

U sklopu istrage, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, u četvrtak, 11. prosinca, pretražena je kuća u Jezerima u kojoj boravi osumnjičena maloljetnica, gdje je pronađeno i oduzeto sedam kutija cigareta i kuhinjski nož. Također, utvrđeno je da je 31-godišnjak pomagao maloljetnici nakon počinjenja kaznenih djela, u bijegu s mjesta događaja i prikrivanju dijela predmeta pribavljenih kaznenim djelom.

Pretragom doma i drugih prostorija koje koristi 31-godišnjak u Šibeniku pronađene su tri kutije cigareta, osobna iskaznica osumnjičene maloljetnice i novac. Protiv 31-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava redovnim putem zbog pomaganja počinitelju nakon kaznenog djela.Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičena maloljetnica je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
Ključne riječi
maloljetnica razbojništvo policija

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!