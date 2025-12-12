Maloljetnica opljačkala trgovinu i nožem ozlijedila prodavačicu, a onda napala i policajku

Kriminalistička policija Policijske uprave šibensko-kninske dovršila je istragu protiv maloljetnice osumnjičene za razbojništvo, krađu i napad na službenu osobu, kao i protiv 31-godišnjaka zbog sumnje u pomaganje počinitelju nakon kaznenog djela. Sumnja se da je maloljetnica u srijedu, 10. prosinca oko 12 sati, u trgovini u Jezerima, u ulici Put Zaratića, iskoristila nepažnju zaposlenice te iz uredskog prostora otuđila crni novčanik s osobnim dokumentima i više duhanskih proizvoda.

Potom je, prišavši blagajni, izvukla nož i njime zamahivala prema zaposlenici, ozlijedivši je u ruku i nanijevši joj lakše tjelesne ozljede, nakon čega je iz blagajne otuđila novac. Brzom policijskom reakcijom, osumnjičena je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg je fizički napala policijsku službenicu uhvativši je za košulju u predjelu prsa i snažno privukavši k sebi.

U sklopu istrage, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, u četvrtak, 11. prosinca, pretražena je kuća u Jezerima u kojoj boravi osumnjičena maloljetnica, gdje je pronađeno i oduzeto sedam kutija cigareta i kuhinjski nož. Također, utvrđeno je da je 31-godišnjak pomagao maloljetnici nakon počinjenja kaznenih djela, u bijegu s mjesta događaja i prikrivanju dijela predmeta pribavljenih kaznenim djelom.

Pretragom doma i drugih prostorija koje koristi 31-godišnjak u Šibeniku pronađene su tri kutije cigareta, osobna iskaznica osumnjičene maloljetnice i novac. Protiv 31-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava redovnim putem zbog pomaganja počinitelju nakon kaznenog djela.Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičena maloljetnica je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.