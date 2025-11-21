Jeste li vidjeli ovog mladića? Traži ga policija

Policija je izvijestila kako je 18. listopada u poslijepodnevnim satima na području Splita, nepoznati počinitelj je ostvario obilježja kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari iz čl. 235 i kaznenog djela prijetnja iz čl. 139. st 1. i 3. Kaznenog zakona ispisivanjem grafita na stambenoj zgradi. Iz policije kažu kako provode kriminalističko istraživanje.

Na fotografijama koje je objavila policija je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima. Radi se o muškoj osobi starosti oko 20 godina, visine od 180 cm, odjeven u crnu jaknu s kapuljačom, crne hlače i crne tenisice. "Ako građani imaju informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, informacije se mogu dostaviti i e-mailom: splitsko-dalmatinska@policija.hr", poručuju iz PU splitsko-dlmatinske.