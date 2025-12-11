FOTO U Istri 'pala' četvorka s drogom, proizvodili je čak i u Austriji: Evo cijelog laboratorija koju su policajci otkrili

Pulska policija u suradnji s austrijskom policijom uhitila je četvero ljudi zbog sumnje da su proizvodili i prodavali drogu. Među njima su tri muškarca (30, 27 i 26 godina) i jedna 26-godišnjakinja. Dvoje muškaraca su, prema policiji, proizvodili amfetamin u Austriji, dok je treći muškarac drogu preprodavao, a novac od prodaje uplaćivan je na račun žene.

Istražitelji su 10. prosinca obavili pretrage stanova i vozila u Medulinu, gdje su pronašli više od 3 kilograma amfetamina, gotovo 3,7 kilograma marihuane, novac od prodaje droge, mobitele, revolver Magnum, materijale i uređaje za proizvodnju i pakiranje droge te bilježnicu s evidencijom dugovanja. Sva droga bit će poslana na vještačenje u Centar ''Ivan Vučetić''.

Osim toga, 26-godišnjak se sumnjiči i za omogućavanje trošenja droga jer je od lipnja do prosinca 2025. maloljetnici davao marihuanu. Svi osumnjičeni su privedeni uz kaznene prijave u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.