OSUMNJIČENIK U PRITVORU

Lagao da je liječnik i prevario starije osobe diljem Hrvatske: Ukrajinac ukrao 150 tisuća eura

Zagreb: Kriminalistička policija u istrazi stambene zgrade na Srednjacima
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.12.2025.
u 21:17

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 150.000 eura, a oštećeno je 17 starijih osoba

Kriminalistička policija  u suradnji s policijskim službenicima iz sedam drugih policijskih uprava, dovršili su kriminalističko istraživanje i potvrdili sumnju da je 38-godišnji državljanin Ukrajine počinio ukupno 17 kaznenih djela prijevare.

Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je od rujna do 10. prosinca 2025. godine djelovao na području policijskih uprava istarske (6 prijevara), virovitičko-podravske (4), ličko-senjske (2), zadarske (2), karlovačke (1), međimurske (1) i sisačko-moslavačke (1).

Način rada počinitelja bio je sistematičan: zvao je starije osobe, predstavljajući se kao liječnik, te ih obmanjivao da je njihovo dijete hitno hospitalizirano i da mu je potrebna operacija ili lijekovi. Nakon toga slao je sebe ili druge osobe da preuzmu novac i zlato, koji su potom predavani nepoznatoj osobi, pri čemu je zadržavao dio novca za sebe.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 150.000 eura, a oštećeno je 17 starijih osoba. Opsežnim kriminalističkim istraživanjem osumnjičeni je uhićen na području Policijske uprave primorsko-goranske, a nakon dovršetka istrage predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Policija upozorava građane da prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu i stvaraju hitnu potrebu za djelovanjem. Telefonski se predstavljaju kao liječnici i traže da se novac hitno preda na dogovorenu lokaciju. Starije osobe najčešće postaju žrtve jer žive same ili nisu dovoljno informirane o prevarama. Policija napominje da ne treba davati osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama, ne slati novac i ne puštati neznance u dom jer policija i banke nikada ne traže novac ili podatke putem telefona. Sve sumnjive pozive odmah treba prijaviti na broj 192 i upozoriti starije članove obitelji o mogućim prevarama.

Ključne riječi
kriminalističko istraživanje policija prijevara

