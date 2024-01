Snijeg, vjetar i led: Četiri regije pod crvenim Meteoalarmom, stiže velika promjena vremena

Dinamična zima, tako su je prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) nazvali, uz najave o velikoj promjeni vremena koja se očekuje s petkom u jutarnjim satima. Iako su temperature u dijelovima Hrvatske ovog četvrtka dosezale i iznad 20°C, nekima je na mobitele stigla poruka upozorenja SRUUK-a o nevremenu koje se očekuje.

Temperature su i do ponoći bile relativno visoke, s jutrom se očekuje pad temperature od 15°C i više, najavio je ranije DHMZ. Što se tiče same prognoze, u Hrvatskoj se ovog petka očekuje umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom, a ponegdje i grmljavinom.

''U unutrašnjosti će u noći i ujutro uz pad temperature zraka kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, u gorju i debljeg. Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom i uz obalu, moguće i na nekim otocima. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu buru, pod Velebitom i orkansku, a do kraja dana proširit će se duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 3 do 7, na moru od 10 do 15 °C. Uz zahladnjenje u drugom dijelu dana od -4 do 2, na Jadranu od 3 na sjeveru do 12 °C na krajnjem jugu'', najavio je DHMZ.

Osim toga, cijela Hrvatska bit će pod upozorenjima Meteoalarma. Dok će istok i središnja Hrvatska biti pod žutim upozorenjem zbog vjetra i snijega, najgore vrijeme očekuje se na području Like, Gorskog kotara te Kvarnera i Istre, kao i Velebitskog kanala gdje je upaljen crveni Meteoalam. Visina snijega u gorju mogla bi doseći i do 40 cm, dok se na Jadranu očekuje vjetar brzine i do 180 km/h.

U Dalmaciji će pak vrijediti narančasto upozorenje DHMZ-a zbog vjetra brzine i do 110 km/h, a očekuje se i snijeg. Prije nekoliko dana snijeg je zabijelio istok Hrvatske, ali i Zagreb, no do četvrtka u večernjim satima zadržao se tek na Zavižanu, i do 10 cm.