Dobitnici NATO-ova summita: Turska, Ukrajina, NATO-ov Infantino, sâm Trump. Među gubitnicima: Rusija, Izrael, Grčka… Hrvatska i tu i tamo

Glavni tajnik NATO-a kao Gianni Infantino MARK RUTTE MOŽDA SE SRAMOTIO DVA DANA, ALI NEKI JE REZULTAT POSTIGAO
Glavni tajnik Mark Rutte pokazao se još jednom kao NATO-ov Infantino po količini ulizivanja američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Ili je, obratno, Gianni Infantino zapravo Fifin Rutte? Može to biti strateško ulizivanje Nizozemca na čelu NATO-a, s proračunatim strateškim ciljem opstanka vojnog saveza od uragana zvanog Donald, ali svejedno: prema van, najširoj javnosti, to prečesto izgleda prizemno i ponižavajuće. Ali pogledajmo nešto drugo. Tko su dobitnici, a tko gubitnici ovotjednog NATO-ova summita u glavnom gradu Turske? I kakav je zapravo rezultat tog aranžmana u Ankari?
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Obzirom da sam pod rubrikom dobitka "tu i tamo" molio bih Vas da mi to proslijedite hitno. Podatci poznati uredništvu VL.