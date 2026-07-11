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Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Dobitnici NATO-ova summita: Turska, Ukrajina, NATO-ov Infantino, sâm Trump. Među gubitnicima: Rusija, Izrael, Grčka… Hrvatska i tu i tamo

11.07.2026. u 12:10

Gorko-slatko 'sljubljivanje' saveznika u Ankari

Glavni tajnik NATO-a kao Gianni Infantino MARK RUTTE MOŽDA SE SRAMOTIO DVA DANA, ALI NEKI JE REZULTAT POSTIGAO 

Glavni tajnik Mark Rutte pokazao se još jednom kao NATO-ov Infantino po količini ulizivanja američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Ili je, obratno, Gianni Infantino zapravo Fifin Rutte? Može to biti strateško ulizivanje Nizozemca na čelu NATO-a, s proračunatim strateškim ciljem opstanka vojnog saveza od uragana zvanog Donald, ali svejedno: prema van, najširoj javnosti, to prečesto izgleda prizemno i ponižavajuće. Ali pogledajmo nešto drugo. Tko su dobitnici, a tko gubitnici ovotjednog NATO-ova summita u glavnom gradu Turske? I kakav je zapravo rezultat tog aranžmana u Ankari?

Ključne riječi
Recepp Tayyip Erdogan Volodimir Zelenski Donald Trump NATO

Komentara 7

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TR
trkenjac
12:57 11.07.2026.

Obzirom da sam pod rubrikom dobitka "tu i tamo" molio bih Vas da mi to proslijedite hitno. Podatci poznati uredništvu VL.

Avatar Tužni kIaun
Tužni kIaun
13:42 11.07.2026.

Milanović je dobio pištolj. Da se upuca. I 6 metaka da ne promaši. Kako je onda Hrvatska na gubitku?

KX
KradomiceKradeze_X
13:20 11.07.2026.

Netko će dobiti tu i tamo na tih 5% BDP-a a netko bome platiti. Proračun je uvijek zero sum game, onaj tko je na vlasti uvijek je dobitnik a porezni jadnik uvijek je gubitnik.

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