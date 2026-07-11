Napadača iz Pule pronašli su mrtvog u Sloveniji: Satima ga lovili policija i helikopter

Prava drama odvijala se gotovo 24 sata na području Črnomlja u Sloveniji, gdje je policija intenzivno tragala za naoružanim muškarcem osumnjičenim za oružanu pljačku benzinske postaje. Potraga je završila u subotu navečer kada je bjegunac pronađen mrtav u zgradi u naselju Uršna sela. Iz Policijske uprave Novo Mesto priopćili su da prve informacije upućuju na to da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, za kojim je zbog nasilnih kaznenih djela tragala i hrvatska policija.

Nedugo nakon toga oglasila se i PU istarska, koja je potvrdila da je pronađen mrtav Srđan Aleksić (1985.) iz okolice Pule, za kojim je hrvatska policija također tragala zbog ranjavanja 60-godišnjeg muškarca na području Valdebeka kod Pule.

Iz PU istarske podsjetili su kako je policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli provodila izvide i intenzivno tragala za Aleksićem, koji se dovodio u vezu s pucnjavom u kojoj je 9. srpnja iz vatrenog oružja ranjen 60-godišnjak. Muškarac je u napadu ozlijeđen te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici, dok je policija upozoravala da se Aleksić smatra opasnom osobom i da je vjerojatno naoružan.

U međuvremenu je PU istarska objavila kratku nadopunu priopćenja u kojoj navodi kako se obustavljaju mjere traganja jer je osoba pronađena mrtva na području Slovenije.