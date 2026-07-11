Zbog kaosa na granici odgađa se novi režim ulaska u EU?

Kaotična provedba novog elektroničkog sustava ulaska i izlaska u Europsku uniju (EES), koji je već izazvao velike gužve na graničnim prijelazima i u zračnim lukama, mogla bi odgoditi još jednu važnu promjenu za milijune putnika. Prema pisanju Financial Timesa, u Bruxellesu se ozbiljno razmatra pomicanje početka primjene Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS), koji je prema dosadašnjim planovima trebao zaživjeti tijekom posljednjeg tromjesečja ove godine.

Iako se na službenim stranicama Europske unije još uvijek navodi da bi se novi sustav trebao početi primjenjivati prema postojećem rasporedu, izvori upoznati s raspravama tvrde da je takav scenarij sve manje izgledan. Glavni razlog nije sam sustav prethodnog odobravanja putovanja, nego teškoće koje prate EES, zbog kojih se prioritet daje stabilizaciji već uvedenog sustava.

EES je u schengenskom prostoru u potpunosti uveden u travnju ove godine kao zamjena za ručno pečatiranje putovnica. Umjesto toga elektronički se bilježi svaki ulazak i izlazak državljana trećih zemalja, a pri prvom prelasku granice prikupljaju se fotografija lica i otisci prstiju. Cilj je preciznije pratiti dopušteni boravak, lakše otkrivati prekoračenja boravka te sprečavati zloporabu identiteta.

No praksa je pokazala da uvođenje nije prošlo glatko. Na pojedinim graničnim prijelazima i u zračnim lukama vrijeme čekanja znatno je produljeno, a europska zračna industrija upozorila je da bi se situacija mogla dodatno pogoršati s obzirom na vrhunac turističke sezone. Europska komisija zbog toga ne planira suspendirati EES, ali je potvrdila da granične službe u iznimnim situacijama mogu privremeno odustati od prikupljanja biometrijskih podataka kako bi ubrzale protok putnika. To, međutim, ne znači ukidanje graničnih kontrola, već samo privremeno izostavljanje fotografiranja i uzimanja otisaka prstiju u trenucima kada gužve postanu prevelike.

Istodobno, agencija eu-LISA, zadužena za razvoj i upravljanje europskim informacijskim sustavima u području sigurnosti i kontrole granica, priznala je da puštanje novog sustava u rad do kraja godine više nije izgledno. Upravni odbor agencije već je raspravljao o mogućoj odgodi, a tijekom jeseni očekuju se novi razgovori o prilagodbi vremenskog plana.

Prema navodima osoba upoznatih s raspravama, novi sustav i dalje ima određene informatičke poteškoće, ali trenutačni je prioritet otkloniti probleme koji prate EES. Kako je jedan od sugovornika sažeo situaciju, nema smisla uvoditi još jedan sustav koji bi mogao dodatno produljiti redove čekanja dok postojeći još nije potpuno stabiliziran. Drugi izvor smatra da bi bilo nerealno očekivati početak primjene tijekom ove godine.

Novi režim prethodnog odobravanja putovanja odnosit će se na državljane šezdesetak zemalja izvan Europske unije kojima za kratkotrajan boravak u schengenskom prostoru nije potrebna viza, uključujući građane Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade i Australije. Putnici će prije polaska morati ispuniti internetski obrazac, unijeti osobne podatke, odgovoriti na sigurnosna pitanja i platiti naknadu od 20 eura. Odobrenje će biti elektronički povezano s putovnicom te će vrijediti tri godine ili do isteka putne isprave.

Čak i nakon službenog početka primjene predviđeno je najmanje šest mjeseci prijelaznog razdoblja tijekom kojeg će se putnike poticati da podnesu zahtjev, ali im ulazak neće biti odbijen samo zato što ga još nemaju, ako ispunjavaju sve ostale uvjete. Europska komisija naglašava da se pripreme nastavljaju te da će konačan datum početka primjene odrediti tek nakon uspješnog završetka svih testiranja. S obzirom na poteškoće koje i dalje prate elektroničku kontrolu ulazaka i izlazaka, sve je izglednije da će Bruxelles najprije pokušati riješiti probleme na granicama, a tek potom uvesti novu obvezu za milijune putnika. Za sada službene potvrde odgode nema, no sve više upućenih smatra da će se početak primjene ipak pomaknuti na 2027. godinu.