FOTO Velika potraga u Istri, Srđan Aleksić osumnjičen za pucnjavu: 'Opasan je i vjerojatno naoružan'

Policija intenzivno traga za muškarcem kojeg dovodi u vezu s pucnjavom koja se dogodila u srijedu, 9. srpnja, na području pulskog naselja Valdebek, kada je iz vatrenog oružja ranjen 60-godišnji muškarac. Kako je priopćila Policijska uprava istarska, kriminalističko istraživanje provodi se u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli, a ozlijeđeni muškarac nakon događaja prevezen je u pulsku bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.

Policija s ovim slučajem povezuje Srđana Aleksića (1985.) iz okolice Pule, za kojim je u tijeku intenzivna potraga. Iz policije upozoravaju kako se radi o opasnoj osobi za koju postoji sumnja da je naoružana vatrenim oružjem te pozivaju građane na poseban oprez. 'Pozivamo građane ako ga uoče ili ako imaju informacije o tome gdje bi se mogao nalaziti, da o tome odmah obavijeste policiju putem broja telefona 192, elektroničke pošte istarska@policija.hr ili dolaskom u najbližu policijsku postaju', poručili su iz Policijske uprave istarske.

Građanima posebno savjetuju da, u slučaju uočavanja muškarca, ne pokušavaju uspostaviti kontakt s njim. Ako uočite osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju - upozoravaju iz policije. Kriminalističko istraživanje i potraga za osumnjičenim i dalje su u tijeku.