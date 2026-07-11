VIDEO Promašio izlaz na kružnom toku pa napravio nešto što je razbjesnilo vozače: 'Treba mu oduzeti vozačku'

Jedna prometna situacija snimljena u Omišu posljednjih se sati munjevito proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije vozača. Video, objavljen na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode', prikazuje trenutak na kružnom toku koji je mnoge ostavio u čudu.

Na snimci se vidi automobil čiji je vozač, čini se, propustio izlaz kojim je namjeravao nastaviti vožnju. Nakon kratkog oklijevanja usred kružnog toka pokušava ispraviti pogrešku, što je izazvalo lavinu komentara korisnika društvenih mreža. Mnogi su upozorili da upravo ovakve situacije mogu biti iznimno opasne jer drugi sudionici u prometu ne očekuju iznenadne reakcije ili zaustavljanja unutar kružnog toka.

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj komentara. Dok dio korisnika smatra da bi za ovakvo ponašanje trebalo strože sankcionirati vozače, drugi ističu kako se pogrešan izlaz može dogoditi svakome, posebno na nepoznatoj prometnici. 'Događa se i najboljima', napisao je jedan korisnik, dok drugi smatra da mu 'treba oduzeti vozačku'

Snimka je ponovno potaknula raspravu o pravilnom ponašanju u kružnim tokovima. Prometni stručnjaci godinama upozoravaju da, ako vozač propusti željeni izlaz, najsigurnije rješenje nije naglo zaustavljanje ili pokušaj ispravljanja pogreške, već nastavak vožnje do sljedećeg izlaza, čime se izbjegava ugrožavanje ostalih sudionika u prometu.