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TRAGEDIJA U KUJNIKU

U teškoj nesreći poginuo slavonski policajac, automobil potpuno smrskan

Foto: pozega.eu
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
11.07.2026.
u 09:12

Na fotografijama koje je objavio DVD Brestovac vidi se potpuno smrskan automobil, što svjedoči o silini udara

U teškoj prometnoj nesreći koja se tijekom noći dogodila u mjestu Kujnik poginuo je 53-godišnji Mario Pjerabon, dugogodišnji kriminalistički policajac Policijske uprave požeško-slavonske i nekadašnji načelnik Policijske postaje Pakrac, javlja Požega.eu Prema dostupnim informacijama, Pjerabon se u trenutku nesreće vraćao kući s posla. Iz zasad neutvrđenih razloga izgubio je nadzor nad vozilom, nakon čega je automobil silovito udario u betonski kolni prilaz. Neslužbeno se doznaje da bi nesreći mogao biti uzrok umor te da je vozač tijekom vožnje najvjerojatnije zaspao. Ipak, točne okolnosti i službeni uzrok tragedije bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.

O nesreći se oglasio i DVD Brestovac, koji je objavio da su njihovi vatrogasci zajedno s pripadnicima JVP-a Požeško-slavonske županije na intervenciju izašli u 3.19 sati. Naveli su da se nesreća sa smrtnim ishodom dogodila na cesti Požega–Pakrac, u naselju Kujnik, te su obitelji poginulog izrazili iskrenu sućut. Uz objavu su podijelili i fotografije s mjesta tragedije, na kojima se vidi potpuno smrskan automobil, što svjedoči o silini udara.

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Ključne riječi
Kujnik PU požeško-slavonska policajac prometna nesreća

Komentara 10

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Avatar juma
juma
09:38 11.07.2026.

Ti betonski kolni prilazi, tipični za Slavoniju, svake godine odnesu nekoliko zivota. Zar nema načina da se to drugačije riješi, a ne kao prije 100 godina?

CO
CommonSense
10:08 11.07.2026.

Do kada će betonski kolni prilazi uzimati živote? HC hitno zatrpati te kanale

KU
Kujttim
10:18 11.07.2026.

Uvijek ističem da imam pozitivna iskustva s policijskim službenicima. I kada sam počinio manji prometni prekršaj, umjesto novčane kazne primijenili su pisano upozorenje i preventivno djelovali, što smatram ispravnim pristupom. Zato me posebno pogađa kada vidim da je u prometnojj nesreći život izgubio bivši visoki policijski dužnosnik. Prije svega, iskrena sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Međutim, fotografije potpuno uništenog gotovo novog SUV-a jasno upućuju na to da je brzina bila iznimno velika. Ako je tome doista tako, ova tragedija trebala bi biti podsjetnik svima, pa i policijskim službenicima, da prometna pravila vrijede jednako za svakoga. Kolegijalnost ne bi smjela značiti zatvaranje očiju pred rizičnim ponašanjem, nego upravo suprotno – upozoriti kolegu i spriječiti moguće posljedice. Nažalost, u ovom slučaju posljedice su bile najteže moguće.

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