U teškoj nesreći poginuo slavonski policajac, automobil potpuno smrskan

U teškoj prometnoj nesreći koja se tijekom noći dogodila u mjestu Kujnik poginuo je 53-godišnji Mario Pjerabon, dugogodišnji kriminalistički policajac Policijske uprave požeško-slavonske i nekadašnji načelnik Policijske postaje Pakrac, javlja Požega.eu Prema dostupnim informacijama, Pjerabon se u trenutku nesreće vraćao kući s posla. Iz zasad neutvrđenih razloga izgubio je nadzor nad vozilom, nakon čega je automobil silovito udario u betonski kolni prilaz. Neslužbeno se doznaje da bi nesreći mogao biti uzrok umor te da je vozač tijekom vožnje najvjerojatnije zaspao. Ipak, točne okolnosti i službeni uzrok tragedije bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.

O nesreći se oglasio i DVD Brestovac, koji je objavio da su njihovi vatrogasci zajedno s pripadnicima JVP-a Požeško-slavonske županije na intervenciju izašli u 3.19 sati. Naveli su da se nesreća sa smrtnim ishodom dogodila na cesti Požega–Pakrac, u naselju Kujnik, te su obitelji poginulog izrazili iskrenu sućut. Uz objavu su podijelili i fotografije s mjesta tragedije, na kojima se vidi potpuno smrskan automobil, što svjedoči o silini udara.