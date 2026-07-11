Putinove službe imaju špijune i unutar ruske opozicije

E'Igor Rogov (31), ruski oporbeni aktivist, osuđen je u Poljskoj na sedam godina zatvora nakon što je priznao da je dijelio povjerljive informacije o drugim ruskim disidentima s moskovskom Federalnom sigurnosnom službom, FSB-om, i sudjelovao u operaciji koja je uključivala slanje pošiljke eksplozivnih materijala, uključujući nitroglicerin, kroz Poljsku 2024. godine. Poljski mediji ističu kako je to prvi javno poznati slučaj suđenja nekom ruskom političkom disidentu za špijunažu u Europi nakon ruske invazije na Ukrajinu.



Na suđenju je rekao da mu je zadatak bio upoznavati nove ljude i na kraju obavještavati FSB. Radio je to, kako je tvrdio, iz straha. Vjerovao je da ruski obavještajci znaju sve o njemu i da će, ako ne pristane na suradnju, unovačiti i njega i njegova oca te ih poslati na ratište u Ukrajinu. Prema optužnici, Rogov je prikupljao informacije ne samo o ruskim disidentima koji žive u Poljskoj nego i o poljskim dužnosnicima, sveučilišnim profesorima i organizacijama koje pomažu osobama u egzilu. Osuđena je i Rogovljeva supruga Irina, koja će u zatvoru odsjediti tri godine jer je pomogla u prosljeđivanju informacija ruskim obavještajnim časnicima. Prije preseljenja u Poljsku Rogov je bio aktivan u ruskom oporbenom pokretu, surađivao je s antikremaljskim skupinama u svom rodnom gradu Saransku, uključujući Zakladu za borbu protiv korupcije Alekseja Navaljnog i Otvorenu Rusiju. Presuda, kako napominje Politico, dolazi u trenutku kada Poljska zagovara stroži europski pristup prema ruskim državljanima. Pridružila se skupini deset zemalja EU koje su pozvale Europsku komisiju da pooštri schengenska pravila za vize za ruske građane, tvrdeći da špijunska i saboterska kampanja Moskve predstavlja sve veći sigurnosni rizik u cijelom bloku.