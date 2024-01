PITANJE DANA U četvrtak 17°C, a u petak snijeg i debeli minusi. Utječu li na vas ovakve nagle promjene vremena?

Promjenljivo oblačno, a uz izraženu južinu i neuobičajeno toplo, vremenska je prognoza DHMZ-a za četvrtak. Ponegdje kiša, češća na Jadranu i krajevima uz njega, gdje može biti obilnija te praćena grmljavinom. Najmanje se oborine očekuje na istoku zemlje. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju s olujnim udarima, duž obale prijepodne i vrlo jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 12 i 17°C.

U petak se očekuje nagli pad temperature. Bit će umjereno do pretežno oblačno s povremenom oborinom, u Dalmaciji i grmljavinom. U unutrašnjosti će u noći i ujutro uz pad temperature zraka kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijeg se očekuje ponegdje i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom moguć je i uz obalu. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u Gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo već ujutro na sjevernom dijelu okretati na olujnu buru, pod Velebitom na udare i orkansku, a do kraja dana proširit će se duž cijele obale. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 3 do 7, na moru od 10 do 15°C. Uz zahladnjenje u drugom dijelu dana od -4 do 0, na Jadranu od 3 na sjeveru do 12°C na krajnjem jugu.

Zbog učestalih promjena vremena Večernji list ranije se, da podsjetimo, obratio liječnici obiteljske medicine Sanji Škrnički Kršek, koja nam je objasnila što se točno događa i kako ublažiti posljedice lošijeg psihičkog, ali i fizičkog zdravlja tijekom temperaturnih skokova. Ono važno što se događa u tijelu s promjenom vremena jest i to što se pojačava lučenje hormona stresa, a smanjuje hormona sreće, zbog čega i dolazi do povećane osjetljivosti.

– Mi već znamo da se zapravo pod tim promjenama tlaka zapravo najviše pogoršava stanje kroničnih bolesnika. Kada dolazi toplo vrijeme, žile se šire, a tlak pada, zbog čega brojni imaju slabosti, vrtoglavice, bolove u prsima, a ljudi se obično žale na bolove u kostima ili na mjestima prijašnjih ozljeda i slično – objasnila je liječnica, no upozorila je i na važnu stvar koja se tiče zdravlja i promjene vremena, a to je da je to dvoje zapravo najmanje povezano.

– Kao netko tko radi već 20 godina u obiteljskoj medicini, vidim da se najviše kod tih promjena vremena javljaju pacijenti koji imaju dijagnosticirane psihičke bolesti. Cijela je priča naglašena na tome da ljudi zapravo trebaju uzimati svoju redovitu terapiju i kontrolirati krvni tlak. Povećava se i broj poziva, a hitne službe imaju veći broj intervencija, no po meni je to više zbog psihičke promjene – objasnila je liječnica, navodeći kako se nekima javlja osjećaj straha, pa čak i ugroze za život.

Ono što ova dugogodišnja liječnica obiteljske medicine smatra važnim jest upravo ono što brojni najmanje prakticiraju – fizička aktivnost i boravak na otvorenom.

– Općenito je važno reći da naši ljudi jako malo borave vani na zraku, to bi možda mogla biti ključna preporuka. Treba obratiti pozornost na fizičku aktivnost, barem tri puta tjedno prošetati. Mi smo nekako izgubili tu adaptaciju i doticaj s promjenom vremena. Čovjek mora izaći i kad puše vjetar i kad pada snijeg. Naravno, ne kad je poledica, ali jednostavno previše boravimo u zatvorenim i klimatiziranim prostorima i više nismo adaptirani na nekakvu promjenu vremena – preporučila je.

– Ako već netko i ne izlazi, neka se prostorije češće prozračuju i otvaraju prozori. Vidim u ambulanti da su moji pacijenti umirovljenici koji su fizički aktivni najmanje bolesni. Čovjek mora imati nekakav društveni aspekt, da se kreće i da se nešto događa u životu. Utjecaj vremena na psihu manje je izražen kada je čovjek zadovoljan – objašnjava.

Što se tiče prehrane, liječnica naglašava kako treba izbjeći masnu i tešku hranu, a fokus staviti na svježe namirnice.

– Promjena vremena zapravo je samo okidač koji potakne i nešto drugo. Trebalo bi razmisliti boli li vas nešto jer je južina ili jer ste cijeli dan bili na nogama. Najlakše je i nama nekada svoje stanje opravdati južinom – zaključila je.

U četvrtak, dakle, čak i 17°C, a u petak snijeg i debeli minusi. Utječu li na vas ovakve nagle promjene vremena? Odgovorite nam na naše pitanje dana.

VIDEO Snijeg koji je noćas napadao zabijelio je Bilogoru