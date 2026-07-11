Tragedija u Istri: U teškoj nesreći poginuo motociklist, cesta zatvorena

U Raši kod Labina je u subotu predvečer poginuo motociklist, a cesta je zbog očevida zatvorena za promet, izvijestili su iz Policijske uprave istarske. Teška prometna nesreća dogodila se na cesti D66 u 18,55 sati.
Na mjestu nesreće su Hitna medicinska pomoć, Javna vatrogasna postrojba iz Labina i policija. Cesta je zatvorena u 19,20 sati radi obavljanja očevida.A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama
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