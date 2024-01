Je li vam stigla? SRUUK poslao poruku zbog vremenskih nepogoda

Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) nekim je građanima poslao poruku zbog vremenskih nepogoda. Kako navode 24sata, nekima su poruke stigle i na engleskom te njemačkom jeziku.

"Oprez! U petak snijeg, olujan vjetar, opasni uvjeti za promet! Snježni pokrivač u gorju veći od 30 cm, mećava, zapusi. Duž obale ujutro naglo orkanska bura. U petak od ranog jutra u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županiji snijeg, olujan vjetar, mećava, zapusi, u višim predjelima snježni pokrivač veći od 30 cm. Duž obale ujutro naglo će zapuhati orkanska bura. Opasni uvjeti u prometu!", stajalo je u poruci.

DHMZ je jučer, podsjetimo, objavio posebno priopćenje u kojem pišu o novoj promjeni vremena. Temperatura će u četvrtak biti iznadprosječno visoka u svim krajevima Hrvatske za doba godine, a osobito neuobičajena za unutrašnjost i gorje, objavio je DHMZ. U većini zemlje već od četvrtka ujutro bit će 10 °C i više, poslijepodne između 12 °C i 17 °C. Zatim će tijekom razdoblja od samo 12 sati, od četvrtka poslijepodne do petka ujutro, u mnogim mjestima naglo pasti za 10 °C pa i za 15 °C, moguće ponegdje i više.

S padom temperature kiša će u petak u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg kojeg do kraja dana može biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U Gorskoj Hrvatskoj već do sredine dana može biti debljeg snježnog pokrivača. Prolazno jaki udari sjevernog vjetra na kopnu u petak početkom dana razmjerno će brzo slabjeti. Na Jadranu će istodobno zapuhati bura i jačati, najprije na sjevernom dijelu, pri čemu podno Velebita uz orkanske udare tijekom petka može donositi snijeg do obale. Vjetrovito će na Jadranu biti i u subotu. Za vikend uglavnom sunčanije, u nedjelju i smirivanje vjetra te osobito ujutro na kopnu još hladnije, primjereno dobu godine.

Jutro je danas neobično toplo. U većini Hrvatske u 6 sati izmjerene su dvoznamenkaste temperature. U Karlovcu je, primjerice, u 6 ujutro bilo 15,5 stupnjeva Celzijevih, dok je u Ogulinu izmjereno 15,4 stupnjeva, Daruvaru 15, Sisku 14,8, Šibeniku 14,7, Slavonskom Brodu 13,4... Za danas je izdano žuto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog vjetra koji će puhati, dok je sutra sjeverni Jadran u crvenom zbog orkanskih udara bude do 180 kilometara na sat. Za ostatak Hrvatske izdano je žuto ili narančasto upozorenje.

Biometeorološke prilike diljem Hrvatske bit će i dalje nepovoljne. Zbog izražene južine i visoke temperature zraka za ovo doba godine meteoropati se mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost, umor i smanjenu koncentraciju. Kronični bolesnici teže će podnositi tegobe od kojih inače pate, zbog čega se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora.

