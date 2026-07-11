A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama

Puno je rasprava izazvalo suđenje na Svjetskom prvenstvu, puno je nezadovoljnih reprezentacija, među njima je i naša. Sad se nezadovoljnicima priključio i Maroko nakon što je s 0:2 izgubio i ispao od Francuske u četvrtfinalu SP-a.

Naime, prije nego što je francuski golgeter majstorskim udarcem s ruba šesnaesterca naciljao suprotne rašlje, Adrien Rabiot rukom je zahvatio loptu i vratio je u francuski posjed. Potom Marokanci ni u jednom trenutku nisu zagospodarili loptom prije Mbappéova pogotka, no VAR se nije oglasio i upozorio argentinskog suca Facunda Raúla Tella Figuerou na potencijalni propust.

– Neki su naši igrači stali jer je bilo igranja rukom. A igranja rukom svakako je bilo! Ne znam je li to trebalo biti dosuđeno ili ne, stvarno nemam pojma... No, u konačnici je upravo individualna kvaliteta Kyliana Mbappéa dovela do pogotka – kazao je poslije utakmice izbornik Maroka Mohamed Ouahbi.

Što se tiče samog igranja rukom, ne možemo tvrditi kako je ono moralo biti kažnjeno. Rabiot je povećao svoj obujam tijela i rukom spriječio protok lopte, upitno je li bila u prirodnom položaju, no do ruke je definitivno stigla iz bliske udaljenosti te francuski veznjak nije mogao reagirati na vrijeme kako bi spriječio kontakt. Međutim, svakako je riječ o situaciji koja je diskutabilna.

Nameće se i pitanje: A gdje su sada oni senzori koji su nas koštali protiv Portugala? Iako, ovdje je situacija drukčija, čip u lopti zacijelo je zabilježio kontakt, ali ne može razlikovati li kontakt s loptom ostvaren tijelom ili rukom odličnog francuskog veznjaka. No, zato su iz VAR sobe mogli malo bolje sve pogledati. Istina je da tu nije riječ o očitoj pogrešci suca, ali da su pozvali glavnog suca da to dođe pogledati, jer je ipak dvojbeno, možda bi odlučio dosuditi igranje rukom Rabiota, a onda bi morao i poništiti vodeći pogodak Francuza. No, i ovo će svakako, kao i znatno veće pogreške, proći "ispod radara".