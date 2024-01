Europa okovana snijegom: Hladni val stiže i u Hrvatsku, moguće do 40 cm novog snijega, evo gdje

Snijeg je okovao Europu. U Norveškoj u Oslu čak je zatvorena zračna luka jer piloti ne vide pistu, a u Njemačkoj ljudi satima čekaju na autocesti gdje su ostali zarobljeni u snijegu. U Njemačkoj je u zastoju zračni, cestovni i željeznički promet. Uprava zračne luke Oslo objavila je da će ona do daljnjeg ostati zatvorena.

Istodobno je francuska meteorološka služba na svojoj internetskoj stranici upozorila na zaleđene ceste - tzv. 'crni led' u 25 francuskih regija tijekom poslijepodneva, kao i na poplave u još tri regije. U nekim istočnim dijelovima Norveške zbog vremenskih je uvjeta obustavljeno prometovanje vlakova, objavio je u srijedu državni operater Bane Nor.

U zračnoj luci u Frankfurtu jutros je otkazano više od 300 od 1000 planiranih dolazaka i polazaka, rekao je glasnogovornik. Ponovo su otkazani vlakovi prema Parizu i dolazni vlakovi iz francuske prijestolnice, priopćile su Njemačke željeznice - Deutsche Bahn (DB). Na ostalim pravcima zbog vremena se mogu očekivati poremećaji u prometu, dodaje DB.

GALERIJA Snijeg okovao Europu

VEZANI ČLANCI:

U središnjoj Njemačkoj su nastali veliki zastoji na autocestama, a za čišćenje prometnica će trebati nekoliko sati, upozorila je policija i zamolila ljude da ne putuju ako nije baš nužno. Vozačima koji su u srijedu zapeli u dugačkim kolonama Crveni križ je dostavio deke i tople napitke. Njemačka meteorolška služba je upozorila da se tijekom dana očekuju nove snježne padaline. U nekim dijelovima južne Njemačke očekuje se oko 15 centimetara novog snijega te moguće olujno nevrijeme.

Iako je u Hrvatskoj trenutno neuobičajeno toplo vrijeme, već sutra dolazi do nove promjene i naglog pada temperature. Državni hidrometeorološki zavod jučer je objavio posebno priopćenje u kojem navode kako nakon južine dolazi zahladnjenje, kiša, bura i snijeg, a zbog čega je za cijelu Hrvatsku za sutra upaljem meteoalarm.

Duboka ciklona s Atlantskog oceana premještat će se narednih dana preko zapadne Europe k srednjoj i istočnoj, a na svojoj južnoj strani povlačiti topli zrak s juga prema Alpskom i Dinarskom području što će dodatno podržavati razmjerno jaka zapadna i jugozapadna visinska zračna struja. Sa sjevera će se spuštati hladan zrak na stražnjoj strani spomenute ciklone. Hladna fronta prelazit će preko našeg područja u prvom dijelu petka uz osjetan pad temperature zraka i naglu promjenu smjera vjetra, stvarajući plitku ciklonu u zavjetrini Alpa koja će se u južnom Jadranu zadržati do subote, podržavajući velike razlike u tlaku zraka duž obale i osobito između obale i unutrašnjosti.

Temperatura će u četvrtak biti iznadprosječno visoka u svim krajevima Hrvatske za doba godine, a osobito neuobičajena za unutrašnjost i gorje. U većini zemlje već od četvrtka ujutro bit će 10 °C i više, poslijepodne između 12 °C i 17 °C. Zatim će tijekom razdoblja od samo 12 sati, od četvrtka poslijepodne do petka ujutro, u mnogim mjestima naglo pasti za 10 °C pa i za 15 °C, moguće ponegdje i više.

Foto: Screenshot DHMZ

S padom temperature kiša će u petak u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg kojeg do kraja dana može biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U Gorskoj Hrvatskoj već do sredine dana može biti debljeg snježnog pokrivača. Prolazno jaki udari sjevernog vjetra na kopnu u petak početkom dana razmjerno će brzo slabjeti. Na Jadranu će istovremeno zapuhati bura i jačati, najprije na sjevernom dijelu pri čemu podno Velebita uz orkanske udare tijekom petka može donositi snijeg do obale. Vjetrovito će na Jadranu biti i u subotu. Zbog svega navedenog treba računati na različita ograničenja, moguće i prekide u prometu. Za vikend uglavnom sunčanije, u nedjelju i smirivanje vjetra te osobito ujutro na kopnu još hladnije, primjereno dobu godine.

Za danas je izdano žuto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog vjetra koji će puhati, dok je sutra sjeverni Jadran u crvenom zbog orkanskih udara bude do 180 kilometara na sat. Za ostatak Hrvatske izdano je žuto ili narančasto upozorenje.

- Obilan snijeg i stvaranje debljeg snježnog pokrivača, mećava i snježni zapusi. Visina novog snijega 15-40 cm - najavio je DHMZ za gospićku regiju dok će u karlovačkoj pasti do 25 centimetara novog snijega, a u zagrebačkoj do 15 cm. Snijeg će padati i u kinskoj, osječkoj i riječkoj regiji, ali nešto slabije.

VIDEO Kamion lelujao zaleđenom cestom pa se zabio u zaštitnu ogradu u Alabami