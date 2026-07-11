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VELIKI POŽAR NA KORČULI

VIDEO Pogledajte strašne uvjete u kojima se herojski bore vatrogasci: Gotovo su usred plamteće buktinje

Foto: Screenshot/Youtube
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
11.07.2026.
u 17:04

Na požarište stiže 12 vatrogasaca iz Dubrovnika i okolnih mjesta kako bi pojačali snage na terenu

Veliki požar buknuo je u subotu poslijepodne na području između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli, gdje se vatrogasci bore s vatrenom stihijom koja se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta brzo širi. Na intervenciji su angažirana sva dobrovoljna vatrogasna društva s otoka Korčule, a u pomoć su upućeni i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Na požarište stiže 12 vatrogasaca iz Dubrovnika i okolnih mjesta kako bi pojačali snage na terenu. U videu Dubrovačkog dnevnika  je prikazana iznimno teška situacija u kojoj se nalaze vatrogasci. Usred su vatrene buktinje i herojski se bore.

Zbog razmjera požara i otežanog gašenja u akciju je uključen i kanader koji iz zraka pomaže vatrogascima u obuzdavanju vatre. Situaciju dodatno komplicira snažan vjetar koji raspiruje plamen i pogoduje brzom širenju požara, zbog čega vatrogasci vode zahtjevnu i iscrpljujuću borbu kako bi spriječili njegovo daljnje napredovanje. Prema zasad dostupnim informacijama, nema dojava o ozlijeđenim osobama niti o ugroženim stambenim objektima. Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu, a više informacija o razmjerima požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon što se stanje stabilizira.
FOTO Nastavljaju se radovi na raskrižju Vukovarske i Savske, radnici rade punom parom
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Ključne riječi
Korčula blato požar

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