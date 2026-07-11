Kad je New Swing Quartet došao nastupati u Ameriku, svi su se čudili: 'Kako će ovi komunisti iz Jugoslavije pjevati gospel?!'

nadaju se da će biti prihvaćene

Glazbena industrija predlaže oznake za sadržaj generiran umjetnom inteligencijom

Prema priopćenju, industrija predlaže dvije oznake - jedna je "generirano umjetnom inteligencijom", koja se odnosi na glazbu i pjesme u kojima je AI korištena za generiranje svih ili većine kreativnih elemenata, dok se druga oznaka, "uz pomoć umjetne inteligencije", odnosi na pjesme sa značajnim ljudskim elementom u njihovom stvaranju, ali koje su koristile i AI za određene elemente