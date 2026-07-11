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Legenda slovenske popularne glazbe

Kad je New Swing Quartet došao nastupati u Ameriku, svi su se čudili: 'Kako će ovi komunisti iz Jugoslavije pjevati gospel?!'

Oto Pestner
Ziga Zivulovic jr./PIXSELL
Autor
Branimir Pofuk
11.07.2026.
u 16:18

Legenda slovenske popularne glazbe, pjevač, kompozitor, aranžer i desetljećima zvonki tenor u dva ansambla – New Swing Quartetu i Slovenskom kvintetu – ovih je dana proslavio 70. rođendan na koncertu u sklopu Ljubljanskog festivala i njegove 'Poletne noči' posvećene slovenskoj zabavnoj glazbi

Jedna su od tradicija velikoga Ljubljanskog festivala i njegove "Poletne noči". Svake godine jedna ljetna noć, odnosno večer na velikoj pozornici na Kongresnom trgu bude posvećena slovenskoj popularnoj zabavnoj glazbi.

Ovog sam ljeta prvi put bio na tom koncertu, koji je ovaj put bio posvećen 70. rođendanu Ota Pestnera, legende slovenske popularne glazbe.

Ključne riječi
kultura New Swing Quartet koncert Oliver Dragojević elvis presley Josip Broz Tito glazba Ljubljana Festival Oto Pestner

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