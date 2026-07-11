Kad je New Swing Quartet došao nastupati u Ameriku, svi su se čudili: 'Kako će ovi komunisti iz Jugoslavije pjevati gospel?!'

Jedna su od tradicija velikoga Ljubljanskog festivala i njegove "Poletne noči". Svake godine jedna ljetna noć, odnosno večer na velikoj pozornici na Kongresnom trgu bude posvećena slovenskoj popularnoj zabavnoj glazbi.
Ovog sam ljeta prvi put bio na tom koncertu, koji je ovaj put bio posvećen 70. rođendanu Ota Pestnera, legende slovenske popularne glazbe.
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