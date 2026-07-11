Dan prije masakra, 30 otetih Nizozemaca igra s otmičarima nogomet i pije pivo

Još je jedna godina više od masovnog ubojstva osam tisuća muškaraca i dječaka, u Bosni, u Srebrenici, već su svijet ispunili drugi masakri, i već pojmovi i imena povezani sa Srebrenicom, na primjer "zaštićena zona", "UNPROFOR", "Haaški sud", možda čak i "Ratko Mladić", "Milošević", treba definirati za mlađu javnost. No ove godine Srebrenica je aktualizirana time što upada u oči sličnost međunarodne situacije onda i sad.



Devedesete su globalno označile kraj hladnog rata i nesnalaženje velikih organizacija, UN-a i NATO-a, EU u novim okolnostima. Neki su, na primjer EU, i neke zemlje članice smatrali da su jači nego što su bili i tu novu snagu ili ulogu testirali u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Danas vidimo da su tadašnji visoki akteri djelovali u mješavini nevjerojatne naivnosti, ali i nepromišljenosti, operiranosti od razumijevanja kako teške posljedice za stvaran život mogu imati brzoplete odluke vođene ideologijom ili običnom uobraženošću. Drugi su bili cinični i indiferentni. Slično je i danas, a u nadi smo da Srebrenica nije prekursor nekim događajima koje još ne vidimo, ne možemo imenovati, ali ovakav geopolitički i politički kontekst im pogoduje. Uz to, tada je postojao i svojevrstan neokolonijalni pogleda na našu regiju. Da tamo nije bilo građana prvog reda važnosti, tj. Nizozemaca iz UNPROFOR-a, pokolj u Srebrenici možda bi bio sveden na okrutan plemenski obračun. Ovako je sve godine visoko na svjetskoj političkoj agendi. No, iza te političke agende, tj. ispod, u masovnim grobnicama su ostaci ljudi.