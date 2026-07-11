FOTO Grmljavinsko nevrijeme već je zahvatilo dio Jadrana: Pogledajte što juri prema ostatku Hrvatske

Poslijepodne i večer donose pogoršanje vremena u većem dijelu Hrvatske. Grmljavinsko nevrijeme već je obuhvatilo dio Jadrana i područja uz obalu, a prema večeri oborine će se proširiti i na ostatak zemlje. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jugo. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

U Zagrebu i okolici vrijeme će tijekom poslijepodneva postajati sve nestabilnije. Prema večeri raste vjerojatnost za kišu, a očekuju se i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, koji uz grmljavinska nevremena može prolazno biti i jak. Temperatura će dosegnuti oko 31 stupanj, javlja DHMZ.

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, obilnom kišom i olujnim vjetrom u subotu poslijepodne već je zahvatilo dijelove Slovenije, pri čemu su najveće posljedice zabilježene na području Dramlja i Pletovarja, nedaleko od Slovenskih Konjica. Stanovnici s terena prijavljuju materijalnu štetu, osobito u poljoprivredi.

Tuča, koja je na pojedinim mjestima bila veličine lješnjaka, zabijelila je voćnjake i vinograde, ostavljajući prizore koji su mnoge podsjetili na zimski krajolik. Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju naslage ledenih zrna koje su u kratkom vremenu prekrile tlo. Nevrijeme se tijekom poslijepodneva proširilo i na druge dijelove slovenske Štajerske.

Kako navodi portal Siol.net, brojni vozači pokušali su zaštititi svoja vozila od tuče zaustavljajući se ispod nadvožnjaka i u tunelima, što je dodatno zakompliciralo promet. Zavod Reševalni pas (Sigurnosni pojas) objavio je na Facebooku da je, prema neslužbenim informacijama, upravo zbog zaustavljenih vozila u jednom tunelu došlo do prometne nesreće.

U nedjelju će u Hrvatskoj prevladavati djelomice sunčano vrijeme, no noć i jutro još će biti obilježeni povećanom naoblakom te mjestimičnom kišom i grmljavinom. Na obali su mogući i prolazno jaki udari vjetra. Tijekom dana očekuje se postupno razvedravanje, ali lokalni pljuskovi i dalje su mogući, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu bura tijekom jutra okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na pojedinim dalmatinskim otocima može biti i jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 20 i 24, dok će dnevna ponovno dosezati između 27 i 32 Celzijeva stupnja.