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VREMENSKA PROGNOZA

FOTO Grmljavinsko nevrijeme već je zahvatilo dio Jadrana: Pogledajte što juri prema ostatku Hrvatske

Foto: Rain Alarm
1/12
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
11.07.2026.
u 18:21

U Zagrebu i okolici vrijeme će tijekom poslijepodneva postajati sve nestabilnije. Prema večeri raste vjerojatnost za kišu, a očekuju se i izraženiji pljuskovi s grmljavinom

Poslijepodne i večer donose pogoršanje vremena u većem dijelu Hrvatske. Grmljavinsko nevrijeme već je obuhvatilo dio Jadrana i područja uz obalu,  a prema večeri oborine će se proširiti i na ostatak zemlje. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jugo. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

U Zagrebu i okolici vrijeme će tijekom poslijepodneva postajati sve nestabilnije. Prema večeri raste vjerojatnost za kišu, a očekuju se i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, koji uz grmljavinska nevremena može prolazno biti i jak. Temperatura će dosegnuti oko 31 stupanj, javlja DHMZ.

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, obilnom kišom i olujnim vjetrom u subotu poslijepodne već je zahvatilo dijelove Slovenije, pri čemu su najveće posljedice zabilježene na području Dramlja i Pletovarja, nedaleko od Slovenskih Konjica. Stanovnici s terena prijavljuju materijalnu štetu, osobito u poljoprivredi.

Tuča, koja je na pojedinim mjestima bila veličine lješnjaka, zabijelila je voćnjake i vinograde, ostavljajući prizore koji su mnoge podsjetili na zimski krajolik. Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju naslage ledenih zrna koje su u kratkom vremenu prekrile tlo. Nevrijeme se tijekom poslijepodneva proširilo i na druge dijelove slovenske Štajerske.

Kako navodi portal Siol.net, brojni vozači pokušali su zaštititi svoja vozila od tuče zaustavljajući se ispod nadvožnjaka i u tunelima, što je dodatno zakompliciralo promet. Zavod Reševalni pas (Sigurnosni pojas) objavio je na Facebooku da je, prema neslužbenim informacijama, upravo zbog zaustavljenih vozila u jednom tunelu došlo do prometne nesreće.

U nedjelju će u Hrvatskoj prevladavati djelomice sunčano vrijeme, no noć i jutro još će biti obilježeni povećanom naoblakom te mjestimičnom kišom i grmljavinom. Na obali su mogući i prolazno jaki udari vjetra. Tijekom dana očekuje se postupno razvedravanje, ali lokalni pljuskovi i dalje su mogući, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu bura tijekom jutra okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na pojedinim dalmatinskim otocima može biti i jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 20 i 24, dok će dnevna ponovno dosezati između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
Ključne riječi
požar Prognoza kiša grmljavinsko nevrijeme

Komentara 2

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Marko
18:15 11.07.2026.

Rolling thunder...

NO
nogomet90tih
18:23 11.07.2026.

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