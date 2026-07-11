Španjolac očigledno igrao rukom u svom kaznenom prostoru, ali penal nije dosuđen. Evo zašto

Još su jednu utakmicu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale, svladali su u Los Angelesu, u četvrtfinalnom ogledu, Belgiju s 2-1 (1-1). Slijedi joj dvoboj s Francuskom.

Španjolska je povela u 30. minuti, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti. Glavom je Charles De Ketelaere u 41. minuti bio strijelac za 1-1.

Sve do 88. minute bilo je tih 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše je na udarac Cubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lammens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtoisa, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino koji je zabio za konačnih 2-1.

Nogometaši Belgije tražili su kazneni udarac u 62. minuti nakon što je Rodri očigledno igrao rukom, no sudac Michael Oliver odmah je pokazao da jedanaesterca nema. Situacija se nije dodatno provjeravala jer je prema pravilima njegova odluka bila ispravna.

Naime, prema Pravilima nogometne igre, igranje rukom nije kažnjivo ako lopta pogodi igrača u ruku nakon što ju je prethodno odigrao njegov suigrač. Upravo se to dogodilo u ovoj situaciji, Rodrija je u ruku pogodio njegov suigrač Aymeric Laporte, zbog čega nema elemenata za kazneni udarac.

Iznimka od tog pravila odnosi se na napadačke situacije. Ako igrač pogodi suigrača u ruku, a taj igrač odmah nakon toga postigne pogodak, gol bi bio poništen.