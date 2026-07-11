Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BELGIJCI SE ŽALILI

Španjolac očigledno igrao rukom u svom kaznenom prostoru, ali penal nije dosuđen. Evo zašto

Rodri
Foto: Printscreen
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
11.07.2026.
u 06:26

Nogometaši Belgije tražili su kazneni udarac u 62. minuti nakon što je Rodri očigledno igrao rukom, no sudac Michael Oliver odmah je pokazao da jedanaesterca nema. Situacija se nije dodatno provjeravala jer je prema pravilima njegova odluka bila ispravna.

Još su jednu utakmicu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale, svladali su u Los Angelesu, u četvrtfinalnom ogledu, Belgiju s 2-1 (1-1). Slijedi joj dvoboj s Francuskom.

Španjolska je povela u 30. minuti, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti. Glavom je Charles De Ketelaere u 41. minuti bio strijelac za 1-1.

Sve do 88. minute bilo je tih 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše je na udarac Cubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lammens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtoisa, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino koji je zabio za konačnih 2-1.

Nogometaši Belgije tražili su kazneni udarac u 62. minuti nakon što je Rodri očigledno igrao rukom, no sudac Michael Oliver odmah je pokazao da jedanaesterca nema. Situacija se nije dodatno provjeravala jer je prema pravilima njegova odluka bila ispravna.

Naime, prema Pravilima nogometne igre, igranje rukom nije kažnjivo ako lopta pogodi igrača u ruku nakon što ju je prethodno odigrao njegov suigrač. Upravo se to dogodilo u ovoj situaciji, Rodrija je u ruku pogodio njegov suigrač Aymeric Laporte, zbog čega nema elemenata za kazneni udarac.

Iznimka od tog pravila odnosi se na napadačke situacije. Ako igrač pogodi suigrača u ruku, a taj igrač odmah nakon toga postigne pogodak, gol bi bio poništen.
Ključne riječi
SP 2026. Španjolska reprezentacija Rodri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!