Oduzeta ruska imovina: Hrvatska i Ukrajina dijele novac od prodaje megajahte

Ukrajina će s Hrvatskom podijeliti prihod od buduće prodaje megajahte "Royal Romance", koju ukrajinsko pravosuđe povezuje s proruskim oligarhom Viktorom Medvedčukom. Potvrdila je to ukrajinska Agencija za upravljanje oduzetom imovinom (ARMA), otkrivši da dvije države pripremaju sporazum o podjeli imovine kojim će urediti raspodjelu novca dobivenog njezinom prodajom. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova na to je pak reklo da ne mogu davati nikakve informacije "s obzirom na postupke u tijeku vezane za predmet interesa, odnosno navedeno plovilo".
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