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SPORAZUM O PODIJELI IMOVINE

Oduzeta ruska imovina: Hrvatska i Ukrajina dijele novac od prodaje megajahte

Autor
Sandra Veljković
11.07.2026.
u 06:31

Ukrajinska agencija za upravljanje oduzetom imovinom potvrdila da je riječ o sporazumu

Ukrajina će s Hrvatskom podijeliti prihod od buduće prodaje megajahte "Royal Romance", koju ukrajinsko pravosuđe povezuje s proruskim oligarhom Viktorom Medvedčukom. Potvrdila je to ukrajinska Agencija za upravljanje oduzetom imovinom (ARMA), otkrivši da dvije države pripremaju sporazum o podjeli imovine kojim će urediti raspodjelu novca dobivenog njezinom prodajom. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova na to je pak reklo da ne mogu davati nikakve informacije "s obzirom na postupke u tijeku vezane za predmet interesa, odnosno navedeno plovilo".

Ključne riječi
podjela imovina prodaja Ukrajina megajahta

Komentara 14

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TJ
tjako
06:46 11.07.2026.

Kradja privatnog vlasnistva koja ce se ljepo obit o glavu...

Avatar Marathon
Marathon
07:06 11.07.2026.

EU se nije usudila prodati zamrznutu rusku imovinu, a to se usudi jedna Hevatska. Poslije ćemo platiti Rusima cijelu jahtu, a ne samo našu polovicu. Vlada baš i nije pametna.

GA
Gastarbeiter2
07:14 11.07.2026.

Ja sam mislio da je privatno vlasništvo svetinja. A ono....obična otimačina pod velom "demokracije". Postaviš balvan i otmeš.

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