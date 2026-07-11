Oduzeta ruska imovina: Hrvatska i Ukrajina dijele novac od prodaje megajahte

Ukrajina će s Hrvatskom podijeliti prihod od buduće prodaje megajahte "Royal Romance", koju ukrajinsko pravosuđe povezuje s proruskim oligarhom Viktorom Medvedčukom. Potvrdila je to ukrajinska Agencija za upravljanje oduzetom imovinom (ARMA), otkrivši da dvije države pripremaju sporazum o podjeli imovine kojim će urediti raspodjelu novca dobivenog njezinom prodajom. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova na to je pak reklo da ne mogu davati nikakve informacije "s obzirom na postupke u tijeku vezane za predmet interesa, odnosno navedeno plovilo".