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POSEBNA PONUDA

HŽPP ima ljetnu akciju: Putujte na more uz 40 % popusta, online karte još su povoljnije
VL
Autor
Večernji.hr
11.07.2026.
u 16:24

Karte po ljetnoj ponudi dostupne su iz bilo kojeg kolodvora u Hrvatskoj. Do Rijeke se putuje redovnim linijama, dok sezonski vlakovi povezuju Zagreb, Osijek, Vukovar i Vinkovci s dalmatinskim odredištima

HŽ Putnički prijevoz i ove je godine pripremio posebnu ponudu Vlakom na more za putovanja prema Jadranu. Putnici iz svih dijelova Hrvatske do Splita, Šibenika i Rijeke mogu putovati uz 40 % popusta, dok se dodatna ušteda od 10 % ostvaruje kupnjom karata online.

Karte po ljetnoj ponudi dostupne su iz bilo kojeg kolodvora u Hrvatskoj. Do Rijeke se putuje redovnim linijama, dok sezonski vlakovi povezuju Zagreb, Osijek, Vukovar i Vinkovci s dalmatinskim odredištima. Mjesto u dnevnim vlakovima na relaciji Zagreb – Split i noćnim sezonskim vlakovima potrebno je rezervirati, a cijena rezervacije iznosi 1,06 eura. Korištenje postelje u vagonu za spavanje naplaćuje se dodatno.

Foto: HŽ

Djeca, učenici, redoviti studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina te osobe s invaliditetom i dalje ostvaruju pravo na besplatno putovanje uz pametnu karticu HŽ Putničkog prijevoza, uz obveznu nadoplatu rezervacije mjesta u iznosu od 1,06 eura i korištenje postelje u vagonu za spavanje. Detaljnije informacije o voznom redu, rezervacijama i kupnji karata u sklopu ponude Vlakom na more dostupne su na linku, brojevima telefona 060 333 444, +385 1 4724 026 i informacije@hzpp.hr.

Foto: HŽ

Putovanje vlakom ističe se kao najodrživiji oblik prijevoza. Odabir željeznice znači manje prometno opterećenje i manji utjecaj na okoliš, što je sve važniji čimbenik pri planiranju odmora. Upravo kombinacija održivosti, udobnosti i pristupačnih cijena u sklopu ponude Vlakom na more čini vlak sve privlačnijim izborom za ljetna putovanja.

More vas zove – otputujte vlakom i iskoristite ljetne pogodnosti HŽ Putničkog prijevoza!
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Ključne riječi
ljetna ponuda more vlak

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