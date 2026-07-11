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TEŠKE POSLJEDICE NAPADA

Ovo su nove ruske mete: U dva mjeseca uništili ih gotovo 200 diljem Ukrajine

storyeditor/2026-07-11/PXL_ABA_040726_154744393.jpg
Foto: ABACA
1/5
Autor
Zoran Vitas
11.07.2026.
u 19:00

Rusi su u Ukrajini u posljednja dva mjeseca uništili gotovo 200 benzinskih crpki izazivajući lokalne krize

Prema izračunima ruske državne novinske agencije TASS na temelju podataka koje su dostavile lokalne vlasti, od početka svibnja u Ukrajini je uništeno do 200 benzinskih crpki kao posljedica napada ruskih snaga. Prema informacijama od kraja lipnja, broj uništenih benzinskih pumpi premašio je 150. Od 1. do 10. srpnja izgorjele su najmanje 43 benzinske crpke u raznim regijama Ukrajine. Samo u Harkovskoj oblasti u prvom tjednu srpnja izgorjelo ih je najmanje deset.

Nisu dostavljeni točni podaci o većini regija u zemlji, a predstavnici lokalne uprave izvještavaju samo o specifičnim incidentima, bez navođenja ukupnog broja. Eksplozije na benzinskim crpkama od početka srpnja prijavljene su u Harkovskoj, Sumskoj, Dnjipropetrovskoj, Nikolajevskoj, Černihivskoj i Odeskoj regiji te u dijelu Zaporiške oblasti pod ukrajinskom kontrolom. Vitalij Gančev, načelnik vojno-civilne uprave Harkovske oblasti, ranije je za TASS rekao da je kijevski režim pretvorio civilne benzinske crpke u skladišta i prodavaonice goriva za ukrajinsku vojsku, time očito opravdavajući ove poteze ruske vojske. Prvi udari pogodili su pojas prve crte bojišnice, ostavljajući neke okružne centre bez ijedne funkcionalne benzinske pumpe, kako je izvijestio gradonačelnik Trostjaneca, grada u Sumskoj oblasti.

Zabilježeni su i veliki napadi na benzinske postaje u određenim okružnim centrima Harkivske oblasti. Rusi su sada počeli napadati na udaljenostima od 100 km, pa čak i 200 km od bojišnice. Primjerice, 1. srpnja, izvještavaju ruski mediji, pogodio je tri kompleksa benzinskih crpki odjednom na autocesti Dnjipro – Rešetilivka, što je ključna ruta prema Kijevu. To je otprilike 100 km od granice s Doneckom regijom i više od 200 km od Harkiva. Ogroman problem je nedostatak učinkovitih sredstava za suzbijanje neprijateljskih dronova, FPV-ova, Lanceta, Molnija, pa čak i Shaheda. Postoji i zaseban problem s prijevozom goriva cisternama, jer vozači sve više odbijaju voziti u zone prve crte bojišnice. Zbog toga ideja mobilnih benzinskih crpki, što su zapravo cisterne opremljene crijevom za točenje, ne izgleda provedivom. Korištenje takvih mobilnih crpki još uvijek nije dobilo regulatorno odobrenje jer su trenutačno zabranjene. 

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Ključne riječi
Ukrajina Rusija benzinske crpke

Komentara 55

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SA
saudinus
20:13 11.07.2026.

Onda se Rusi čude kad im Ukrajina uzvraća,

ZO
zoranlelic
19:32 11.07.2026.

Veliku većinu ukrajinskih borbenih sredstava pokreće ruski dizel koji se uvozi iz Slovačke. Rafinerija Slovnaft u Bratislavi čiji je vlasnik mađarski MOL u potpunost radi za Ukrajinu. Bugarska isporučuje Ukrajini rafinirane naftne proizvode proizvedene od ruske sirove nafte, objavila jee bugarska vlada. Bugarska uglavnom izvozi plinsko ulje, također poznato kao crveni dizel, u Ukrajinu, što čini do 90% svih isporuka u zemlju, prema podacima EurActiva. Dizelsko gorivo se koristi u teškoj industriji za pogon strojeva, generatora i terenskih vozila, kao i u poljoprivredi i pomorskom brodarstvu. Gorivo se proizvodi u jedinoj rafineriji u zemlji u Burgasu. Tvornica radi uglavnom s ruskom naftom. Ukrajina koristi rusku naftu, rafiniranu u Mađarskoj i Turskoj, za napajanje svoje ratne tehnike i dizelskih generatora, izvijestio je njemački list Handelsblatt. Mađarski naftni i plinski div MOL “udvostručio je svoju prodaju Ukrajini u proteklih šest mjeseci”, primijetio je poslovni dnevnik pozivajući se na ukrajinske carinike. “Budući da MOL i dalje veliki dio nafte dobiva iz Rusije, ukrajinski ratni stroj sada se prvenstveno njome napaja”, rekao je Handelsblatt.

NI
nitkoinista
20:36 11.07.2026.

al se nasladuju ljudskom nesrecom. iz kakvih obitelji dolaze, kakvu djecu odgajaju?...strasno

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