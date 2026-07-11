Prema izračunima ruske državne novinske agencije TASS na temelju podataka koje su dostavile lokalne vlasti, od početka svibnja u Ukrajini je uništeno do 200 benzinskih crpki kao posljedica napada ruskih snaga. Prema informacijama od kraja lipnja, broj uništenih benzinskih pumpi premašio je 150. Od 1. do 10. srpnja izgorjele su najmanje 43 benzinske crpke u raznim regijama Ukrajine. Samo u Harkovskoj oblasti u prvom tjednu srpnja izgorjelo ih je najmanje deset.

Nisu dostavljeni točni podaci o većini regija u zemlji, a predstavnici lokalne uprave izvještavaju samo o specifičnim incidentima, bez navođenja ukupnog broja. Eksplozije na benzinskim crpkama od početka srpnja prijavljene su u Harkovskoj, Sumskoj, Dnjipropetrovskoj, Nikolajevskoj, Černihivskoj i Odeskoj regiji te u dijelu Zaporiške oblasti pod ukrajinskom kontrolom. Vitalij Gančev, načelnik vojno-civilne uprave Harkovske oblasti, ranije je za TASS rekao da je kijevski režim pretvorio civilne benzinske crpke u skladišta i prodavaonice goriva za ukrajinsku vojsku, time očito opravdavajući ove poteze ruske vojske. Prvi udari pogodili su pojas prve crte bojišnice, ostavljajući neke okružne centre bez ijedne funkcionalne benzinske pumpe, kako je izvijestio gradonačelnik Trostjaneca, grada u Sumskoj oblasti.

Zabilježeni su i veliki napadi na benzinske postaje u određenim okružnim centrima Harkivske oblasti. Rusi su sada počeli napadati na udaljenostima od 100 km, pa čak i 200 km od bojišnice. Primjerice, 1. srpnja, izvještavaju ruski mediji, pogodio je tri kompleksa benzinskih crpki odjednom na autocesti Dnjipro – Rešetilivka, što je ključna ruta prema Kijevu. To je otprilike 100 km od granice s Doneckom regijom i više od 200 km od Harkiva. Ogroman problem je nedostatak učinkovitih sredstava za suzbijanje neprijateljskih dronova, FPV-ova, Lanceta, Molnija, pa čak i Shaheda. Postoji i zaseban problem s prijevozom goriva cisternama, jer vozači sve više odbijaju voziti u zone prve crte bojišnice. Zbog toga ideja mobilnih benzinskih crpki, što su zapravo cisterne opremljene crijevom za točenje, ne izgleda provedivom. Korištenje takvih mobilnih crpki još uvijek nije dobilo regulatorno odobrenje jer su trenutačno zabranjene.