FOTO Rekordna utrka u Čabru okupila stotine ljudi, rijekom zaplovilo 1600 gumenih patkica

Rijeka Čabranka u subotu je ponovno postala pozornica jednog od najneobičnijih i najveselijih humanitarnih događanja u Gorskom kotaru. U Čabru je održano peto izdanje utrke gumenih patkica, manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj sudionika i posjetitelja te spaja zabavu s plemenitim ciljem.
Rijeka Čabranka u subotu je ponovno postala pozornica jednog od najneobičnijih i najveselijih humanitarnih događanja u Gorskom kotaru. U Čabru je održano peto izdanje utrke gumenih patkica, manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj sudionika i posjetitelja te spaja zabavu s plemenitim ciljem.
Foto: Pixsell
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Ovoga puta oboren je i rekord manifestacije. U rijeku je pušteno čak 1600 numeriranih gumenih patkica, što je najveći broj otkako se utrka organizira. Svaka od njih predstavljala je jednu kupljenu startninu, a sav prihod namijenjen je humanitarnim aktivnostima.
Ovoga puta oboren je i rekord manifestacije. U rijeku je pušteno čak 1600 numeriranih gumenih patkica, što je najveći broj otkako se utrka organizira. Svaka od njih predstavljala je jednu kupljenu startninu, a sav prihod namijenjen je humanitarnim aktivnostima.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Točno na startu stotine žutih patkica krenule su nizvodno, dok su ih brojni okupljeni s obale pratili s velikim zanimanjem. Djeca su nestrpljivo iščekivala rasplet utrke, a odrasli su glasnim navijanjem bodrili svoje "favorite", pretvarajući cijeli događaj u pravo malo sportsko natjecanje.
Točno na startu stotine žutih patkica krenule su nizvodno, dok su ih brojni okupljeni s obale pratili s velikim zanimanjem. Djeca su nestrpljivo iščekivala rasplet utrke, a odrasli su glasnim navijanjem bodrili svoje "favorite", pretvarajući cijeli događaj u pravo malo sportsko natjecanje.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Poseban prizor pružala je rijeka ispunjena šarenim gumenim patkicama, zbog čega su brojni posjetitelji posegnuli za mobitelima i fotoaparatima kako bi zabilježili nesvakidašnju sliku koja se rijetko viđa.
Poseban prizor pružala je rijeka ispunjena šarenim gumenim patkicama, zbog čega su brojni posjetitelji posegnuli za mobitelima i fotoaparatima kako bi zabilježili nesvakidašnju sliku koja se rijetko viđa.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Manifestacija je tijekom godina prerasla u jednu od najprepoznatljivijih ljetnih priredbi u Čabru. Osim što okuplja lokalno stanovništvo, privlači i brojne goste koji svake godine dolaze podržati humanitarnu akciju i sudjelovati u jedinstvenom događaju.
Manifestacija je tijekom godina prerasla u jednu od najprepoznatljivijih ljetnih priredbi u Čabru. Osim što okuplja lokalno stanovništvo, privlači i brojne goste koji svake godine dolaze podržati humanitarnu akciju i sudjelovati u jedinstvenom događaju.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Nakon što su patkice prošle ciljnu liniju, organizatori su prema brojevima utvrdili najbrže "natjecatelje" te njihovim vlasnicima uručili pripremljene nagrade.
Nakon što su patkice prošle ciljnu liniju, organizatori su prema brojevima utvrdili najbrže "natjecatelje" te njihovim vlasnicima uručili pripremljene nagrade.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Spoj humanitarnog karaktera, zajedništva i razigrane atmosfere još je jednom pokazao zašto je utrka gumenih patkica postala događaj koji mnogi s nestrpljenjem iščekuju svakog ljeta te jedna od zaštitnih manifestacija Čabra.
Spoj humanitarnog karaktera, zajedništva i razigrane atmosfere još je jednom pokazao zašto je utrka gumenih patkica postala događaj koji mnogi s nestrpljenjem iščekuju svakog ljeta te jedna od zaštitnih manifestacija Čabra.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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