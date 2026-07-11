FOTO Rekordna utrka u Čabru okupila stotine ljudi, rijekom zaplovilo 1600 gumenih patkica
Rijeka Čabranka u subotu je ponovno postala pozornica jednog od najneobičnijih i najveselijih humanitarnih događanja u Gorskom kotaru. U Čabru je održano peto izdanje utrke gumenih patkica, manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj sudionika i posjetitelja te spaja zabavu s plemenitim ciljem.
Ovoga puta oboren je i rekord manifestacije. U rijeku je pušteno čak 1600 numeriranih gumenih patkica, što je najveći broj otkako se utrka organizira. Svaka od njih predstavljala je jednu kupljenu startninu, a sav prihod namijenjen je humanitarnim aktivnostima.
Točno na startu stotine žutih patkica krenule su nizvodno, dok su ih brojni okupljeni s obale pratili s velikim zanimanjem. Djeca su nestrpljivo iščekivala rasplet utrke, a odrasli su glasnim navijanjem bodrili svoje "favorite", pretvarajući cijeli događaj u pravo malo sportsko natjecanje.
Poseban prizor pružala je rijeka ispunjena šarenim gumenim patkicama, zbog čega su brojni posjetitelji posegnuli za mobitelima i fotoaparatima kako bi zabilježili nesvakidašnju sliku koja se rijetko viđa.
Manifestacija je tijekom godina prerasla u jednu od najprepoznatljivijih ljetnih priredbi u Čabru. Osim što okuplja lokalno stanovništvo, privlači i brojne goste koji svake godine dolaze podržati humanitarnu akciju i sudjelovati u jedinstvenom događaju.
Spoj humanitarnog karaktera, zajedništva i razigrane atmosfere još je jednom pokazao zašto je utrka gumenih patkica postala događaj koji mnogi s nestrpljenjem iščekuju svakog ljeta te jedna od zaštitnih manifestacija Čabra.