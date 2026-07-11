Potresna snimka mladog nogometaša (26) koji je preminuo iz svlačionice, pogledajte što je radio

Južnoafrički reprezentativac Jayden Adams, koji je nastupio u sve tri utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva 2026., preminuo je, priopćilo je u subotu ministarstvo sporta te zemlje. Uzrok smrti nije naveden. Adams (25) započeo je utakmice skupine A protiv Meksika i Češke, a ušao je s klupe u pobjedi od 1-0 nad Južnom Korejom, što je momčadi donijelo prvo mjesto u nokaut rundi, gdje ih je pobijedila Kanada.

Baka igrača umrla je dan prije utakmice Južne Afrike protiv Češke, a on je zamijenjen na poluvremenu utakmice.Igrao je za Mamelodi Sundowns iz Pretorije u Južnoj Africi, pomažući im da osvoje naslov Afričke Lige prvaka u sezoni 2025./26.

„Južnoafrički nogomet izgubio je darovitog igrača, ponosnog slugu igre i mladi život koji je još uvijek imao toliko toga za ponuditi“, priopćio je Južnoafrički nogometni savezi.

Južnoafrički ministar sporta Gayton McKenzie također je izrazio sućut.

„Naša nacija tuguje uz njegovu obitelj, suigrače i milijune navijača koji su ga gledali kako od obećavajućeg igrača akademije raste u punopravnog Bafana Bafana reprezentativca“, rekao je McKenzie u izjavi.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izrazio je sućut putem Instagrama, rekavši da su njegove „misli i sućut, kao i misli svih u FIFA-i i globalnoj nogometnoj zajednici, s njegovom obitelji, prijateljima i suigračima“. Adams je prošao kroz razvojne strukture mladih u Stellenbosch FC-u i pridružio se Sundownsu u siječnju 2025.Debitirao je za reprezentaciju protiv Mozambika 2022. godine i odigrao 13 utakmica, postigavši ​​dva gola, oba puta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Na snimci slavlja vide se euforični igrači Mamelodija, dok se u jednom trenutku u stražnjem dijelu prostorije može vidjeti Jadena Adamsa (s brojem 23) kako samo sjedi na klupi.

Ovaj snimak, na kojem možemo vidjeti potresenog mladog nogometaša, sada poprima tragičnu pozadinu, a javnost nagađa je li smrt povezana s gubitkom bake, s kojom je bio iznimno blizak ili nam zapravo otkriva istinu oko njegove smrti. Kako god, ovaj snimka je sad dobila potpuno drugu pozadinu koja je vrlo tužna.

Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet 😭😭😭😭💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/wxouqLLLeG — Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026