VIDEO Iz farmi pobjeglo 900 zmija, među njima i smrtonosne kobre: 'Ne prilazite im, odmah zovite pomoć'

Velike poplave koje su pogodile kinesku regiju Guangxi donijele su i neobičnu, ali ozbiljnu opasnost za stanovnike – iz poplavljenih uzgajališta zmija pobjeglo je najmanje 900 gmazova, među kojima se nalaze i otrovne kobre.

Prema informacijama kineskih medija i državne televizije CCTV, zmije su pobjegle nakon što je voda poplavila uzgajališta u okolici grada Hengzhoua, jednog od najvećih središta uzgoja zmija u Kini. Ekipe za potragu raspoređene su na terenu kako bi uhvatile odbjegle životinje, a u pogođenim područjima postavljene su i privremene medicinske stanice kako bi se brzo moglo reagirati u slučaju ugriza.

Opasnost je već dobila tragičan epilog. Prema lokalnim medijima, jedna žena iz Hengzhoua preminula je nakon ugriza zmije. Do bolnice je stigla tek nakon dugog putovanja jer su poplavljene ceste otežavale pristup zdravstvenoj ustanovi. Još jedan stanovnik ugrizen je 7. srpnja dok je čistio kuću oštećenu u poplavama. I njegov odlazak u bolnicu bio je otežan zbog visokog vodostaja i blokiranih prometnica. Vlasti su upozorile stanovnike da se zmijama ne približavaju i da ih ne pokušavaju sami uhvatiti, nego da odmah obavijeste nadležne službe.

Regija Guangxi najveće je kinesko središte komercijalnog uzgoja zmija. Prema dostupnim podacima, ondje se uzgaja oko 30 milijuna zmija koje se koriste za potrebe tradicionalne medicine, proizvodnju kožnih proizvoda i prehrambenu industriju. Razvoj te industrije posljednjih desetljeća doveo je do stvaranja velikog broja uzgajivačkih farmi i povezanih poslova.

No zmije nisu jedine životinje pogođene ekstremnim vremenskim uvjetima. Poplave su pogodile i svinjogojske farme, a pojedine svinje bile su prisiljene plivati kako bi preživjele. U gradu Guigangu poplavljen je i zoološki vrt, iz kojeg je nakon oštećenja nastambi nestalo više od stotinu životinja. Među njima su dvije zebre, dva noja i tridesetak paunova. Obilne kiše u Guangxiju izazvale su velike štete – poplavljene su farme, oštećeni nasadi jasmina i poremećena proizvodnja drva. Prema izvještajima kineskih vlasti, olujno nevrijeme u regiji odnijelo je najmanje 17 života, a brojni vodotoci izlili su se iz korita nakon rekordnih količina oborina.