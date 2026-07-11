FOTO Prodaje se dvoetažni stan u Zagrebu: Ima terasu, zimski vrt i 95 kvadrata, evo koliko stoji

Na tržištu nekretnina oglašen je dvoetažni četverosobni stan u zagrebačkom naselju Vrapče, u Crnojezerskoj ulici. Stan površine 95 četvornih metara prodaje se za 364.000 eura.
Na tržištu nekretnina oglašen je dvoetažni četverosobni stan u zagrebačkom naselju Vrapče, u Crnojezerskoj ulici. Stan površine 95 četvornih metara prodaje se za 364.000 eura.
Foto: Opereta nekretnine
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Stan se prostire na dvije etaže. Na donjoj etaži od 60 četvornih metara nalaze se hodnik, kuhinja s blagovaonicom, dnevni boravak, jedna spavaća soba i kupaonica, dok su na gornjoj etaži dvije spavaće sobe i dodatna kupaonica.
Stan se prostire na dvije etaže. Na donjoj etaži od 60 četvornih metara nalaze se hodnik, kuhinja s blagovaonicom, dnevni boravak, jedna spavaća soba i kupaonica, dok su na gornjoj etaži dvije spavaće sobe i dodatna kupaonica.
Foto: Opereta nekretnine
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U oglašenoj kvadraturi nisu uračunati pripadajuće spremište, balkon uređen kao zimski vrt te dodatna terasa na gornjoj etaži.
U oglašenoj kvadraturi nisu uračunati pripadajuće spremište, balkon uređen kao zimski vrt te dodatna terasa na gornjoj etaži.
Foto: Opereta nekretnine
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Stan je, prema oglasu, u potpunosti renoviran prije devet godina, kada su obnovljene vodovodne i električne instalacije, postavljena nova keramika te uređena unutrašnjost. Smješten je u održavanoj zgradi s liftom i obnovljenom fasadom, izgrađenoj 1980. godine, a posjeduje energetski certifikat B.
Stan je, prema oglasu, u potpunosti renoviran prije devet godina, kada su obnovljene vodovodne i električne instalacije, postavljena nova keramika te uređena unutrašnjost. Smješten je u održavanoj zgradi s liftom i obnovljenom fasadom, izgrađenoj 1980. godine, a posjeduje energetski certifikat B.
Foto: Opereta nekretnine
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Prednost nekretnine je i mirna lokacija u blizini svih važnih sadržaja poput trgovina, škole, vrtića i javnog prijevoza, do kojih je moguće stići pješice za svega nekoliko minuta.
Prednost nekretnine je i mirna lokacija u blizini svih važnih sadržaja poput trgovina, škole, vrtića i javnog prijevoza, do kojih je moguće stići pješice za svega nekoliko minuta.
Foto: Opereta nekretnine
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Foto: Opereta nekretnine
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Foto: Opereta nekretnine
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Foto: Opereta nekretnine
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OGLAS
Foto: Opereta nekretnine
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Foto: Opereta nekretnine
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