FOTO Prodaje se dvoetažni stan u Zagrebu: Ima terasu, zimski vrt i 95 kvadrata, evo koliko stoji

Stan se prostire na dvije etaže. Na donjoj etaži od 60 četvornih metara nalaze se hodnik, kuhinja s blagovaonicom, dnevni boravak, jedna spavaća soba i kupaonica, dok su na gornjoj etaži dvije spavaće sobe i dodatna kupaonica.
Stan je, prema oglasu, u potpunosti renoviran prije devet godina, kada su obnovljene vodovodne i električne instalacije, postavljena nova keramika te uređena unutrašnjost. Smješten je u održavanoj zgradi s liftom i obnovljenom fasadom, izgrađenoj 1980. godine, a posjeduje energetski certifikat B.