Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadač iz Ugljana iza sebe ima čak 12 kaznenih prijava!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Je li DORH našao dokaze oko s-300 raketa, muškarac koji je ubo nožem policajku ima iza sebe 12 kaznenih prijava, tragična obljetnica Srebrenice, HGSS spašava baš sve!, Petar se rodio s pola srca, sada ide na ljetovanje...
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