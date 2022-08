Prijatelji poginulog Hvaranina: 'Ja sam mu vikao da skoči. Bili smo bespomoćni'

Požar koji je jučer zahvatio Vrganj - Dol na Hvaru odnio je život mještanina Andrije Brkića koji je stradao dok je pokušavao spasiti svoj bager od vatrene stihije.

Načelnik Jelse Nikša Peronja objavio je kako su zastave u Jelsi spuštene na pola koplja, a prijatelji koji su mu jučer pokušali pomoći još su u šoku.

- Kad ja pomislim da je čovjek izgori, a ne možeš mu pomoć, a gori. To je strašno. To treba poštivat čovjeka, koji je htio svoj kapital izvući iz požara da mu bude opet da zaradi i za dodatni rad i sve drugo - kazao je Latko Pavičić Ivelja za RTL.

- Ja san vikao prijatelju skoči. Izgorit ćemo! Bili smo bespomoćni - dodao je.

O stradalom Andriji imaju samo riječi hvale. Kako kažu, sve je stekao svojim radom. Kako su kazali svjedoci, tragedija je mogla biti još veća jer je s njim u bageru bio njegov sin, no on se u zadnji tren spasio. Cijelu tragediju gledao je i mještatnin Vinko Vidošević kojemu je vatra došla nadomak kuće.

- Ja sam samo skupio dokumente i hlače i majicu i otišao s autom, maka auto i onda se vratio gore. A on je ušao u bager s malim biće da stave baterije, ali vremenski se nije moglo ništa prijatelju. To je bilo od vrha brda do bagera 4 i pol minute je vatra došla - kazao je.

Požar je jutros lokaliziran, kada su stigli vatrogasci s kopna kako bi se otočani odmorili.

