Milanović na Hvaru: Ljudi, mislite na sebe i svoje obitelji. Željezo je željezo

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je bio u obilasku požarom pogođenog područja na predjelu Vrbanj - Dol kod Starog Grada na Hvaru.

U mjestu Vrbanj, kod mjesta pogibije mještanina koji je pokušao spasiti svoju imovinu i bager, Predsjednik Republike susreo se i razgovarao s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju velikog požara.

- Pozvam sve ljude da misle na sebe i svoje obitelji, a željezo je željezo. Čestitka lokalnim vatrogascima koje sam vidio dolje na cesti. To su pravi ljudi, ovo je trebalo gasiti u šumi, tu kanaderi imaju ograničenu mogućnost djelovanja. Krošnje su te koje dobiju svoje, no vatra ostaje dolje. S obzirom da sam na otoku, bilo bi pogrešno da nisam došao - kazao je na početku.

- Otočani su se pokazali kao pravi vatrogasci, a ovo su elementarne nepogode. Nema hangara za helikoptere, držimo ih na kiši, na početku sezone su četiri od šest kanadera upotrebljiva... Nije mi jasno zašto ih nije barem pet - dodao je.

Komentirao je i cijene enegenata i uredbe Vlade.

- Prije svega trebaju poraditi na korupciji, promjena se stvarno mora događati. Svakom državniku se može dogoditi da ima kukolje, ali brate baš toliko? I to ubija ljude. Ovo s energentima, uvijek se može više. Polako se gubi kompas, sve to skupa izgleda kao proljetni maslačak, samo moliš Boga da netko ne kihne. Sankcije ne funkcioniraju, Rusiji to neće naškoditi. Žao mi je što sam u pravu - kazao je.

Dotaknuo se i gradonačelnika Novog Sada koji je izjavio kako mu nije jasno kako ''Srbi mogu ići na odmor u Hrvatsku''.

- To je susjedna država, dolaze na more i meni je to drago, dobro došli. Vučić barem zasad ne priča o srpskom moru. Ima tu puno folkora. Srpski tajkuni tu žive u nekakvoj izolaciji, nitko ih ne vidi. Nisam primijetio da su ljudi prestali dolaziti - kazao je.

Podsjetimo, požar je buknuo jučer oko 12.50 sati na predjelu Vrbanj – Dol kod Starog Grada, a gorjela je gusta borova šuma.

Vatrogasci su uz pomoć kanadera uspjeli na otoku Hvaru obraniti kuće od prijetnje požara u kojem je život izgubio jedan mještanin dok je branio svoju imovinu, doznalo se jučer od vatrogasaca.

