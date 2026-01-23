Prekretnica za domaću industriju: Otvara se 400 radnih mjesta i jača hrvatski izvoz:

Velikom svečanošću Končar i Siemens Energy svečano su otvorili novu tvornicu u Sesvetskom Kraljevcu. Moderan i vrhunski opremljen proizvodni pogon tvornice Končar – Transformatorski kotlovi jest joint venture društvo u kojem su vlasnici Končar, s većinskim udjelom od 60 posto, i Siemens Energy, s udjelom od 40 posto. Ta uspješna sinergija traje više od 30 godina, a suradnja lidera svojeg sektora prekretnica je za domaću industriju.

Nova industrijska strategija

Jer, doba je energetske tranzicije koja uvjetuje doista nikad veću potražnju za opremom i rješenjima u području prijenosa i distribucije električne energije. Uz predstavnike Grupe Končar te njemačkih partnera iz tvrtke Siemens Energy, na otvaranju pogona u Sesvetskom Kraljevcu bili su i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, kao i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. I to dovoljno govori o koliko je važnom gospodarskom projektu riječ.

– Otvorenje tvornice Končar – Transformatorski kotlovi predstavlja jednu od važnijih prekretnica u novijoj povijesti Grupe Končar koja potvrđuje našu predanost inovacijama i razvoju, ali i stvaranju lokalne vrijednosti s globalnim razmjerima. Ponosni smo što upravo ovakav iskorak čini novu etapu duga i uspješna partnerstva sa Siemens Energyjem, koje se temelji na jasnim ciljevima, stručnosti i međusobnom povjerenju. Naposljetku, posebno nam je zadovoljstvo što ovim iskorakom istovremeno obilježavamo i veliku 105. obljetnicu Končara. To je prigoda da odamo priznanje generacijama stručnjaka čije su vizije i postignuća stvorili temelje na kojima danas gradimo snažniju, otporniju i međunarodno prepoznatljivu budućnost elektroenergetike", istaknuo je predsjednik Uprave Končara mr. sc. Gordan Kolak. Rekao je i kako će u novom pogonu raditi više od 400 ljudi te da Kompanija izvozi ove proizvode velikim dijelom na zahtjevno tržište Sjedinjenih Država.

23.01.2026., Zagreb - Svecano otvorenje novoizgradjene tvornice Koncar - Transformatorski kotlovi Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Ovo je dokaz snage kompanije s oko šest tisuća zaposlenih. Vi ste perjanica industrijske proizvodnje u nas. Investicija koja sada vrijedi 16 milijuna eura, ali koja će i kontinuirano rasti, ovdje znači i otvaranje novih 400 radnih mjesta. Za Hrvatsku je ovo primjer odličnog industrijskog pozicioniranja s jakim strateškim partnerom – rekao je premijer Plenković ističući i stvaranje nove industrijske strategije koju je izradilo Ministarstvo gospodarstva. Inače, Končar – Energetski transformatori, KPT, odnosno Končar Power Transformers, prvo su zajedničko društvo Končara i Siemens Energyja, koje je započelo s radom 1995. godine, a danas predstavlja jednu od najboljih tvornica velikih energetskih transformatora u svijetu.

Potražnja za transformatorima

Uz podizanje operativnih sposobnosti, oba strateška partnerstva usmjerena su i na stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih radnih uvjeta, neprekidno usavršavanje te zajedničko savladavanje tehnoloških i tržišnih izazova. Time se, ističe se, aktivno potiče gospodarski rast te doprinosi stvaranju energetski neovisnije i održivije budućnosti.

– Tržišna potražnja za transformatorima drastično je porasla tijekom posljednjih nekoliko godina. Otvaranjem nove tvornice transformatorskih kotlova, Končar i Siemens Energy udružuju desetljeća ekspertize, strateški proširuju proizvodne kapacitete i jačaju otpornost globalnih opskrbnih lanaca. Otvorenje nove tvornice predstavlja važan korak u odlučnom rješavanju globalnog nedostatka transformatora, ali i izvrstan je primjer kako međunarodno partnerstvo može znatno unaprijediti energetsku tranziciju – ističe član Uprave Siemens Energyja Tim Holt.