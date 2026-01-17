Prvi tramvaj iz nove narudžbe stigao u ZET, poznato do kada bi trebali stići i ostali

Nakon prošlogodišnje isporuke 20 novih tramvaja, prve nakon 15 godina, nabava novih tramvaja ide dalje, javljaju iz Grada. Tako je ZET-u ovaj tjedan isporučen još jedan novi tramvaj, 21. po redu. – Tramvaji su ključni za razvoj održivog javnog prijevoza, smanjenje prometnih gužvi i onečišćenja zraka, a posebno smo ponosni što se zagrebački tramvaji proizvode upravo u Zagrebu. Končar je prethodnu isporuku odradio u ugovorenom roku, a nova serija trebala bi kontinuirano pristizati tijekom sljedećih 20 mjeseci –poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ugovor o nabavi 20 novih tramvaja vrijedan je oko 55 milijuna eura, od čega je gotovo 44 milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije kroz program Konkurentnost i kohezija. Novi tramvaji opremljeni su klimatizacijom, sustavom videonadzora, prilagodbama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te baterijama koje omogućuju vožnju i u slučaju nestanka napona u mreži, objasnili su s Radićeva trga. Nakon provedenog testiranja, dodali su, novoisporučeni tramvaj bit će uključen u redovni promet.

Tijekom ove godine planirana je i isporuka 62 električna autobusa, dok već sada u prometu sudjeluju četiri električna autobusa iz pilot-projekta. To su prva takva vozila u sustavu javnog prijevoza u Hrvatskoj, napominju iz Grada dodajući da, kako bi se osigurali tehnički uvjeti za njihov rad, Grad i ZET ove godine grade novu punionicu električnih vozila u Podsusedu.