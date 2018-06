Predrag Matić: Da sam poduzetnik, nikada ne bih zaposlio hrvatskog branitelja

Bivši ministar branitelja Predrag Matić gostovao je emisiji Novi dan N1 televizije gdje je komentirao prijem kod predsjednice povodom Dana državnosti i nove zahtjeve branitelja za priznavanje invaliditeta.

Jeste li bili pozvani na prijem na Pantovčaku u Uredu predsjednice, upitan je bio Matić?

"Bio sam pozvan, ali naravno da se neću odazvati. Jer one osobe koje nisu priznavale mene na funkciji, ne priznajem ni ja na funkciji. Kada je bilo šatorašenje, tri puta je posjetila šatoraše, a potom i teroriste, a nikada nije posjetila mene. To je degutantno, da imamo predsjednika države bio bih jako sretan, ali nemamo", rekao je, a na opasku da je upotrijebio naziv teroristi rekao je: "Do plinskih boca su bili prosvjednici, a nakon plinskih boca su bili teroristi koji iznose plinske boce. Kasnije su govorili da su prazne, ali prazne puške se plaše ubojica."

Nije iznenađen s novih 8490 braniteljskih zahtjeva za priznavanjem invaliditeta.

"Očekivao sam to i govorio o tome u Saboru u raspravi. Moj glas je bio glas vapijućeg u pustinji, ali to je bilo uzalud. Poznam sve te ljude u glavu i tko je što u šatoraškom prosvjedu tražio. Vlada se tome nije uspjela oduprijeti. Ministar Medved je sindikalni povjerenik šatoraša, ono što oni požele, to on napravi. Plenković nema snagu to odbiti jer ako odbije morao bi smijeniti ministra, a on bi se vratio u Sabor. A ministar je iz Karamarkove ekipe pa bi mu to ugrozilo većinu...", kaže Matić.

"Ako će biti 7000 novih branitelja ove godine, kao što kaže ministar, to je 7000 mirovina, 7000 invalidnina i 7000 novih stanova. 1. siječnja, počinje novi pakao. Onda će se možda ostvariti želje predsjednice koja želi demografsku obnovu. Kad pripadnici HVO-a ostvare sva prava, onda nema druge nego da dođu u RH i tada ćemo popraviti i krvnu sliku Hrvatske", dodao je komentirajući Registar branitelja.

"Da sam poduzetnik ne bih nikada zaposlio hrvatskog branitelja kad vidim što sve oni traže. Zadovoljan je s plaćom od 5 tisuća kuna, ali samo prvi dan", rekao je te zaključio kako će posljedice po Hrvatsku biti loše.

"Dio braniteljske populacije misli da je proračun torba Sport Billyja iz kojih se samo daje. U Hrvatskoj će ostati samo branitelji kao Pale sam na svijetu."