Ovaj video Macronu zadao glavobolju: 'Zvao me kolega iz Afrike, pitao me što nam se događa'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron neugodno se iznenadio kada je doznao da se na društvenim mrežama širi vijest o navodnom državnom udaru u Francuskoj i to tek nakon što mu se javio zabrinuti afrički kolega. Kako je ispričao za regionalni list La Provence, kolega mu je poslao poruku uz pitanje što se događa, zajedno s poveznicom na video objavljen na Facebooku.

U spornom videu vidi se helikopter, vojnici, okupljena masa ljudi te navodna voditeljica vijesti koja tvrdi da je u Francuskoj izveden državni udar, da ga je predvodio nepoznati pukovnik i da je Macron svrgnut s vlasti. No, kako se ubrzo pokazalo, video je u potpunosti lažan i napravljen pomoću umjetne inteligencije.

C’est donc cette vidéo générée par IA , évoquant un faux coup d’Etat , qui a fait réagir Macron au point qu’il a appelé les dirigeants de Meta France ? Il est fragile le poudré 🙄👎 pic.twitter.com/ek4ICzseKA — Sir Sean Sitges (@SitgesFranck) December 17, 2025

Nakon što je otkrio o čemu se radi, Macron je zatražio pomoć od Pharosa, francuskog službenog portala za prijavu nezakonitog internetskog sadržaja, kako bi se video uklonio s Facebooka. Međutim, Meta je zahtjev odbila uz obrazloženje da sadržaj ne krši njihova pravila. Macron je potom osobno pokušao izvršiti pritisak, ali bez uspjeha. Predsjednik je otvoreno kritizirao takve platforme, poručivši da se „ruga demokraciji“ i da širenje ovakvih dezinformacija ugrožava javni prostor i političku stabilnost.

Kako navodi Euronews, iza videa stoji tinejdžer iz Burkine Faso koji vodi Facebook profil naziva „Islam“, iako na njemu ne objavljuje vjerski sadržaj. Mladić zarađuje prodajom online tečajeva o tome kako monetizirati sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije. Video je u kratkom vremenu prikupio više od 12 milijuna pregleda, a uklonjen je tek više od tjedan dana kasnije, nakon političke i javne reakcije.

Euronewsov tim za provjeru činjenica pokušao je stupiti u kontakt s autorom videa, no bez uspjeha. U nekim sličnim snimkama pojavljuju se i lažni AI voditelji s mikrofonom koji nosi logo Radio France Internationalea, dok pojedini videi imaju oznaku 'Sora', alata za generiranje realističnih videozapisa pomoću teksta, koji je razvila tvrtka OpenAI.