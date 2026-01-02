Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
PREKRŠIO UVJETNU OSUDU

Poznati kipar završio u Remetincu jer je prijetio supruzi: Sve ću politi benzinom i zapaliti, a tebe ubiti!

Velika Gorica: Radivoj Jovičić gradi Etno selo od cigli s dimnjaka srušenih nakon potresa
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.01.2026.
u 13:00

Radivoje Jovičić je u kiparskim krugovima poznat po zahtjevnim restauratorskim zahvatima na metalnim i bakrenim konstrukcijama kupola i crkvenih tornjeva koji s bili oštećeni u potresima u Zagrebu i Petrinji

Radivoje Jovičić, poznati akademski kipar i restaurator, koji je kao priznati stručnjak bio uključen u obnovu kulturne baštine nakon potresa, završio je u Remetincu, jer ga se sumnjiči za prijetnju supruzi od koje se razvodi. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a već ranije je uvjetno osuđivan zbog prijetnji supruzi. No to mu očito nije bila dovoljna opomena, pa ga se sada sumnjiči da je na montažni objekt u kojem je smješten njezin obrt, bacio kamen.- Sve ću politi benzinom i zapaliti, a tebe ubiti! - zaprijetio joj je.

S obzirom na to da Jovičić, kako se neslužbeno doznaje, ima i registriran pištolj te da je već uvjetno osuđivan zbog prijetnji supruzi, uplašene žena ga je prijavila policiji. Nakon što mu je policija pokucala na vrata, Jovičić im je nakon privođenja priznao da je podivljao na suprugu te joj je svašta izgovorio. Provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnji da joj je prijetio, nakon čega je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu jer je tužiteljstvo tražilo da mu se odredi istražni zatvor. Sudac istrage je zahtjev prihvatio pa je Jovičić završio u Remetincu.

Događaj zbog kojeg je završio iz rešetaka dogodio se prije nekoliko dana u Ulici Hermana Bollea, uz Mirogoj. On tamo ima klesarsku radnju, a u blizini se nalazi montažni objekt u kojem njegova supruga prodaje vaze. Montažni objekt je smješten na zemlji koja je u Jovičićevom vlasništvu, pa je on, po neslužbenim informacijama tražio da mu supruga plaća naknadu. Nije poznato je li ona na to pristala ili ne, no Jovičić je u napadu bijesa zgrabio kamen, razbio prozor na njezinom montažnom objektu te je pri tome prijetio da će je ubiti jer je to njegova zemlja. S obzirom na to da je prekršio uvjetnu kaznu, nakon što ga je uplašena žena prijavila, uhićen je i kazneno prijavljen, te na koncu i pritvoren.

Jovičić je u kiparskim krugovima poznat po zahtjevnim restauratorskim zahvatima na metalnim i bakrenim konstrukcijama kupola i crkvenih tornjeva koji s bili oštećeni u potresima u Zagrebu i Petrinji. Nakon potresa rukovodio je obnovom kupole Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, gdje je restaurirao dekorativne elemente. Osim toga radio je i na obnovi kupole Preobraženske crkve na Cvjetnom trgu te na projektima vezano za obnovu crkvenih objekata u Remetama. Poznat je i po tome jer se godinama zalaže za očuvanje starih kuća i njihovu restauraciju, a više od 40 godina skuplja odbačene i oštećene nadgrobne spomenike na Mirogoju koje restaurira i spašava od propadanja. 
Ključne riječi
kipar prijetnje Radivoje Jovičić

Komentara 2

Pogledaj Sve
PO
porezni.obveznik
13:11 02.01.2026.

kad je ubije, bit ce "nista nije najavljivalo ovu tragediju"

MO
MOSAD
13:06 02.01.2026.

Radivoje,crni Radivoje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!