PRITVOREN JE

Kod Slatine autom krenuo na policajca, bježao i putem izbacio drogu

Policijski automobil sudjelovao u nesreći, dvije osobe ozlijeđene
Goran Stanzl/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Anja Perić/Hina
15.02.2026.
u 13:03

Nakon zaustavljanja vozila uhićeni su vozač i 23-godišnji putnik.

Pritvoren je 24-godišnjak nakon što je u petak navečer tijekom nadzora prometa slatinskih policajaca automobilom krenuo na jednoga od njih i pokušao ga udariti pa pobjegao vozilom iz kojega su pritom izbačeni paketići s drogom. Kako su priopćili iz Policijske uprave virovitičko-podravske, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema prema službenoj osobi počinjenog na štetu 40-godišnjeg policijskog službenika.

Sve se dogodilo u petak, oko 23.30 sata, na cesti između Sladojevaca i Radosavaca gdje su policajci Policijske postaje Slatina u nadzoru prometa uočili su osobni automobil kojeg su pokušali zaustaviti, no 24-godišnji vozač to je odbio i krenuo vozilom prema policajcu u namjeri da ga udari zbog čega se ovaj sklonio izbjegavajući udar.

Kad su policajci krenuli za vozilom, uočili su da su iz vozila izbačeni nepoznati predmeti. Očevidom su u kanalu uz cestu pronađeni paketići s pet grama biljne materije nalik marihuani te ukupno 17 grama bijele praškaste tvari nalik kokainu, koji će biti poslani na vještačenje.

Nakon zaustavljanja vozila uhićeni su vozač i 23-godišnji putnik. Vozač je odbio preliminarni test na droge pa su im obojici uzeti uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Putnik je nakon kriminalističkog istraživanja pušten, dok je vozač uz kaznenu prijavu za prisilu prema službenoj osobi predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega slijedi i podnošenje optužnog prijedloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležnom sudu.
Slatina droga policija

