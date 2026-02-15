Zadarska policija kod 22-godišnjaka pronašla 100 grama kokaina, 180 grama mješavine, digitalnu vagu, novac…

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U petak, 13. veljače oko 18 sati u Zadru policijski službenici su postupali prema 22-godišnjaku od kojeg su oduzeli pet pojedinačnih pakiranja s ukupno oko 4 grama kokaina, novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge i jedan mobilni uređaj. 22-godišnjak je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Na temelju naloga nadležnog suda policijski službenici su proveli pretragu doma i drugih prostorija koje osumnjičenik koristi na području Zadra kojom prilikom su od 22-godišnjaka oduzeli oko 96,2 grama kokaina pakirano u tri pojedinačna pakiranja, oko 180 grama zasad nepoznate praškaste materije, jednu digitalnu vagu, uređaj i opremu za vakuumiranje te jedan mobilni uređaj.



Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 22-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave zadarske.