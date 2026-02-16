Najkraći IQ test na svijetu ima samo 3 pitanja: Riješite li ga točno, pametniji ste od 80 posto populacije

Najkraći test inteligencije na svijetu sastoji se od samo tri pitanja, a navodno može otkriti jeste li pametniji od 80 posto populacije. Nazvan testom kognitivne refleksije (CRT), postoji još od 2005. godine, ali je nedavno stekao golemu popularnost na društvenim mrežama, pri čemu je analiza jednog korisnika TikToka prikupila čak četrnaest milijuna pregleda. Test je osmislio psiholog Shane Frederick, danas profesor na Yaleu, kako bi predvidio hoće li ljudi raditi uobičajene pogreške u razmišljanju i donošenju odluka.

Od njegova nastanka brojne su studije u posljednja dva desetljeća testirale tisuće studenata i otkrile da manje od 20 posto njih uspije točno odgovoriti na sva tri pitanja. Sva tri zadatka, koja uključuju pitanje o cijeni palice i loptice, vremenu potrebnom strojevima za izradu proizvoda te polju lopoča koje prekriva jezero, na prvi pogled djeluju iznimno jednostavno, no osmišljena su tako da budu iznenađujuće varljiva.

Upravo u tome leži i glavna zamka ovog testa. Naime, svako pitanje ima očit, intuitivan odgovor koji vam odmah pada na pamet, međutim, ta prva pretpostavka je pogrešna. Da biste došli do točnog rješenja, potrebno je usporiti i logički promisliti, oslanjajući se na sposobnost osobe da bude reflektivna i pažljiva. Točne odgovore ne daju oni koji reagiraju instinktivno, već oni koji zastanu i preispitaju svoj prvi dojam.

Frederickova originalna studija s Tehnološkog instituta u Massachusettsu (MIT) obuhvatila je 3428 ispitanika, uglavnom studenata s MIT-a, Princetona i Harvarda. Taj eksperiment, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of Economic Perspectives, otkrio je da je samo 17 posto ispitanika uspjelo točno odgovoriti na sva tri pitanja, što znači da su se istaknuli u kognitivnoj refleksiji i rasuđivanju, ključnim mjerama inteligencije koje procjenjuju i standardizirani testovi poput SAT-a.

Pitanje 1: Zagonetka s palicom i lopticom

Prvo pitanje glasi: Palica i loptica zajedno koštaju 1,10 dolara. Palica košta točno jedan dolar više od loptice. Koliko košta loptica? Većina ljudi na ovo pitanje instinktivno odgovara da loptica košta 0,10 dolara, ali to je netočno.

Točan odgovor je da loptica košta 0,05 dolara. Uz tu cijenu, palica košta 1,05 dolara, što je točno jedan dolar više od loptice, a njihov zajednički zbroj iznosi 1,10 dolara. Oni koji pogriješe najčešće se povedu za jednostavnom matematikom prema kojoj jedan dolar i deset centi daju 1,10 dolara, ali zanemaruju ključni dio pitanja koji navodi da palica mora biti točno jedan dolar skuplja od loptice.

Pitanje 2: Zagonetka sa strojevima

Drugo pitanje glasi: Ako pet strojeva treba pet minuta da naprave pet proizvoda, koliko bi vremena trebalo sto strojeva da naprave sto proizvoda?

Velika većina ljudi pogrešno zaključi da je odgovor sto minuta. Međutim, točan odgovor je samo pet minuta. Obrazloženje je jednostavno, ako pet strojeva napravi pet proizvoda za pet minuta, to znači da svakom stroju treba pet minuta da napravi jedan proizvod. Slijedom toga, sto strojeva koji rade istovremeno napravit će sto proizvoda u istom vremenskom roku od pet minuta.

Pitanje 3: Zagonetka s lopočima

Posljednje pitanje glasi: U jezeru se nalazi polje lopoča. Svaki dan polje se udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da lopoči prekriju cijelo jezero, koliko je dana potrebno da prekriju pola jezera?

Uobičajeni netočan odgovor je 24 dana, što je daleko od istine. Točan odgovor je 47 dana. Budući da se površina lopoča udvostručuje svakoga dana, logično je da je jezero dan prije nego što je bilo potpuno prekriveno (48. dan) bilo prekriveno točno upola. Oni koji pogriješe, obično prepolove vrijeme, ne uzimajući u obzir eksponencijalni rast.

Dok rezultati testiranja mogu varirati ovisno o skupini koja se testira, rasprava na društvenim mrežama i dalje traje, a mnogi su uvjereni da su njihovi intuitivni odgovori ispravni. Jedna studija iz 2011. godine, koju su proveli istraživači iz SAD-a i Kanade, pokazala je da je test zbunio još više ljudi nego u Frederickovu originalnom eksperimentu, sa samo 6,6 posto točnih odgovora. S druge strane, studija iz 2016. provedena na iranskim studentima pokazala je da je čak 41,3 posto njih točno riješilo sva tri pitanja.