Stravičan slučaj u Gorskom kotaru: Sin majku napao sjekirom, prijetio nožem i pištoljem

Težak slučaj obiteljskog nasilja šokirao je stanovnike Gorskog kotara. Policija je privela 37-godišnjeg L. D. iz Moravica, koji je završio u istražnom zatvoru u Rijeci zbog sumnje da je godinama fizički i psihički zlostavljao vlastitu majku. Prema navodima, nasilje je eskaliralo na Badnjak navečer, kada ju je napao sjekirom, ozlijedio te joj prijetio nožem i pištoljem, izvještava Burin. Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio oko 20 sati. Osumnjičeni je najprije demolirao stan, razbijajući predmete, a iz zračnog pištolja pucao je u televizor i stakleni stol. Uz galamu i prijetnje smrću, mahao je nožem prema majci. U panici je žena pobjegla iz stana kako bi potražila pomoć, no sin ju je sustigao noseći sjekiru.

Sumnja se da ju je više puta udario sjekirom po leđima, nanijevši joj posjekotine i oguljotine, s namjerom da je teško ozlijedi. Uz prijetnje ju je prisilio da se vrati u stan, gdje je nastavio s nasilnim ponašanjem. Navodno je potom raspršio suzavac po prostorijama, što je kod žene izazvalo probleme s disanjem i snažno peckanje očiju. Istražitelji smatraju da se ne radi o izoliranom slučaju. Muškarca se tereti da je od lipnja 2019. godine, često pod utjecajem droga, kontinuirano zlostavljao majku s kojom živi. Navodno ju je vrijeđao, tukao rukama i raznim predmetima te razbijao inventar u stanu, čime joj je uzrokovao dugotrajan strah, poniženje i patnju.

Zbog navedenog se tereti za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede, nasilje u obitelji i prijetnje. Policija mu je oduzela nož duljine 30,5 centimetara, sjekiru, plinski pištolj i dvije bočice suzavca. Kako navodi poprtal Burin, osumnjičeni je već ranije bio u sukobu sa zakonom te je višestruko osuđivan, uključujući i presude za prijetnje. U ožujku ove godine Općinski sud u Rijeci izrekao mu je djelomično uvjetnu kaznu zatvora od godinu i pol dana, pri čemu je sedam mjeseci trebao odslužiti bezuvjetno. Nova kaznena djela počinio je tijekom roka kušnje, a protiv njega se vode i drugi postupci u kojima je žrtva ponovno njegova majka. Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedokinju te mogućnosti ponavljanja kaznenih djela. Osumnjičenik ima pravo žalbe, no ona ne odgađa izvršenje odluke.