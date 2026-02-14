Naši Portali
Informacije
Nema posli nismo znali

Zadarska policija noćas u akciji, prošle godine Zadrani platili milijun eura za vožnju pod utjecajem alkohola i droga

Autor
Frane Šarić
14.02.2026.
u 17:47

Tijekom pojačanog nadzora vozila i vozača, posebna pozornost će biti usmjerena prema vozačima koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola i opojnih droga

Policijski službenici će večeras od 14. veljače od 22 sata do nedjelje 15. veljače do 6 sati na području Policijske uprave zadarske provoditi pojačani nadzor u prometu s ciljem povećanja razine sigurnosti prometa te sankcionirana prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola/droga.

Tijekom pojačanog nadzora vozila i vozača, posebna pozornost će biti usmjerena prema vozačima koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola i opojnih droga, zatim na prekršaje upravljanja vozilima za vrijeme zabrane, prekršaja upravljanja vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te prekršaje upravljanja tehnički neispravnim vozilima i vozilima kojima je istekao rok važenja prometne dozvole.

Analizom stanja sigurnosti na području Policijske uprave zadarske u siječnju 2026. godine evidentirano je ukupno 116 prometnih nesreća što je u odnosu na siječanj 2025. godine povećanje u ukupnom broju prometnih nesreća za 5,5 %. U siječnju 2025. godine evidentirano je 110 prometnih nesreća.

U siječnju 2026. godine broj teško ozlijeđenih osoba u odnosu na siječanj prošle godine smanjen je za 11,1% kao i broj lako ozlijeđenih osoba za 25,9 %. Broj smrtno stradalih osoba smanjen je za 100%, naime prošle godine u siječnju u prometu su smrtno stradale dvije osobe dok u siječnju 2026. godine nije evidentirana prometna nesreća sa smrtno stradalim osobama.

U sklopu pojačanog nadzora, policijski službenici sankcionirat će i sve ostale uočene prekršaje Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se grubo narušava sigurnost cestovnog prometa, a posebnu pozornost posvetit će mladim vozačima - istakli su iz zadarske policije.

Zadar policija

barba_arba
18:34 14.02.2026.

Ove bude manje, jerbo Mladen ne vozi.

