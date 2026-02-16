Osamdeset godina Europa je živjela uljuljkana u uvjerenju da ju štiti moćni američki nuklearni arsenal, no europski lideri najavljuju da će preuzeti veću odgovornost u nuklearnom odvraćanju i pojačati nuklearni arsenal. Velika Britanija i Francuska jedine su dvije europske zemlje s nuklearnim oružjem. Francuska posjeduje otprilike 290 nuklearnih bojevih glava, a Ujedinjeno Kraljevstvo 225.
Bilo je nakon Drugog svjetskog rata nekih pokušaja u drugim zemljama, pa je, primjerice, i miroljubiva Švedska 1960-ih razmišljala o izradi nuklearne bombe kako bi se zaštitila od Sovjeta, no odustala je na nagovor SAD-a. Švedski premijer Ulf Kristersson u razgovoru za The Atlantic rekao je da Švedska danas preispituje svoje mišljenje, tražeći put do nuklearne zaštite od strane Velike Britanije i Francuske.
Tuče nuklearni 'limeni bubanj': Putinova atomska psihoza širi se Europom
Španjolski premijer Pedro Sánchez ne dvoji da Europa mora postati jača kako bi odvratila Rusiju, ali ne vjeruje da je nuklearno naoružavanje pravi način za to
