Tuče nuklearni 'limeni bubanj': Putinova atomska psihoza širi se Europom

Osamdeset godina Europa je živjela uljuljkana u uvjerenju da ju štiti moćni američki nuklearni arsenal, no europski lideri najavljuju da će preuzeti veću odgovornost u nuklearnom odvraćanju i pojačati nuklearni arsenal. Velika Britanija i Francuska jedine su dvije europske zemlje s nuklearnim oružjem. Francuska posjeduje otprilike 290 nuklearnih bojevih glava, a Ujedinjeno Kraljevstvo 225.



Bilo je nakon Drugog svjetskog rata nekih pokušaja u drugim zemljama, pa je, primjerice, i miroljubiva Švedska 1960-ih razmišljala o izradi nuklearne bombe kako bi se zaštitila od Sovjeta, no odustala je na nagovor SAD-a. Švedski premijer Ulf Kristersson u razgovoru za The Atlantic rekao je da Švedska danas preispituje svoje mišljenje, tražeći put do nuklearne zaštite od strane Velike Britanije i Francuske.