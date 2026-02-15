Naši Portali
ODRŽANO ROČIŠTE

Vozač tramvaja koji je iskočio u Sarajevu: 'Nisam kriv, još nije pregledana snimka. Žao mi je djece'

Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 12:11

Odvjetnik Elmin Plećan je rekao da je vozač pokušao smanjiti brzinu, ali zbog problema "zalijepljenje vožnje" nije mogao napraviti, izvijestio je Klix.ba.

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište vozaču tramvaja koji je koji je sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je jedna osoba poginula, a još jedna se bori za život. Kasapovićevi odvjetnici usprotivili su se prijedlogu tužiteljstva za određivanje jednomjesečnog pritvora, ističući da se radi o iskusnom vozaču. Odbrana je također navela da je došlo do tri puta većeg ubrzanja nego što je to normalno te da je do nesreće došlo zbog tehničkog problema.

Odvjetnik Elmin Plećan je rekao da je vozač pokušao smanjiti brzinu, ali zbog problema "zalijepljenje vožnje" nije mogao napraviti, izvijestio je Klix.ba. "Želim istaknuti da je isti dan na terminalu na Ilidži došlo do nesreće gdje je tramvaj ubrzao. Ovakvi kvarovi na ovim tipovima tramvaja se često događaju", rekao je Plećan. Dodao je da će istraga utvrditi uzrok, odnosno da se u ovoj fazi ne može tvrditi o čemu se radi.

"Smatram da nisam kriv, već da je uzrok tehničke prirode. Svim radnicima dobro je poznato da se ovo vrlo često događa na ovim tipovima. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. Ima i videonadzor koji se nalazio u tramvaju i on će pokazati dosta. Još uvijek nije pregledana ta snimka. Žao mi je. Žao mi je djece. U teškoj sam situaciji. Žao mi je", kazao je vozač.
FOTO Tisuće ljudi izašlo na Sarajevske ulice
Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće
Ključne riječi
vozač tramvaja tramvajska nesreća nesreća Sarajevo

