FOTO Policija u automobilu mladog Ukrajinca uočila čudne preinake, pronašli su veliki iznos

Granični policajci pronašli su kod 24-godišnjeg Ukrajinca 500 tisuća eura koje je skrivao u automobilu. Sve se odigralo u petak na MCGP Karasovići kada je mladić stigao automobilom čeških registracija na granicu. Pregledom automobila uočili su preinake na unutrašnjem dijelu vozila te pregledom vozila pronašli novac.

- U petak, 13. veljače, oko 5,50 sati, graničnoj kontroli na MCGP Karasovići, s namjerom izlaska iz Republike Hrvatske, pristupilo je osobno vozilo čeških nacionalnih oznaka kojim je upravljao ukrajinski državljanin u dobi od 24 godine, koji je u vozilu bio sam.

Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo kada je u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronađeno 13 paketa u kojima se nalazio novac u valuti eura, u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura. Novac i vozilo su uz potvrdu oduzeti, a ukrajinski državljanin uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je uz kaznenu prijavu za kazneno djelo pranja novca, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je novac putovao iz zemalja Zapadne Europe i da mu je krajnje odredište bila jedna od zemalja Jugoistočne Europe.

Važno je istaknuti da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o slučajnom pronalasku novca, već o rezultatu zajedničkog rada analitičkog tima sastavljenog od policijskih službenika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i djelatnika carine Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije, koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja.

Ovaj pronalazak pola milijuna eura rezultat je upravo takvog rada, a isti analitički tim je u prosincu prošle godine otkrio 12,750 kg kokaina - objavila je policija.