Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJELAZ KARASOVIĆI

FOTO Policija u automobilu mladog Ukrajinca uočila čudne preinake, pronašli su veliki iznos

Foto: PU dubrovačko-neretvanska
1/5
Autor
Robert Jurišić
16.02.2026.
u 13:57

Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu, objavila je policija

Granični policajci pronašli su kod 24-godišnjeg Ukrajinca 500 tisuća eura koje je skrivao u automobilu. Sve se odigralo u petak na MCGP Karasovići kada je mladić stigao automobilom čeških registracija na granicu. Pregledom automobila uočili su preinake na unutrašnjem dijelu vozila te pregledom vozila pronašli novac.

- U petak, 13. veljače, oko 5,50 sati, graničnoj kontroli na MCGP Karasovići, s namjerom izlaska iz Republike Hrvatske, pristupilo je osobno vozilo čeških nacionalnih oznaka kojim je upravljao ukrajinski državljanin u dobi od 24 godine, koji je u vozilu bio sam.

Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo kada je u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronađeno 13 paketa u kojima se nalazio novac u valuti eura, u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura. Novac i vozilo su uz potvrdu oduzeti, a ukrajinski državljanin uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je uz kaznenu prijavu za kazneno djelo pranja novca, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je novac putovao iz zemalja Zapadne Europe i da mu je krajnje odredište bila jedna od zemalja Jugoistočne Europe.

Važno je istaknuti da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o slučajnom pronalasku novca, već o rezultatu zajedničkog rada analitičkog tima sastavljenog od policijskih službenika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i djelatnika carine Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije, koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja.

Ovaj pronalazak pola milijuna eura rezultat je upravo takvog rada, a isti analitički tim je u prosincu prošle godine otkrio 12,750 kg kokaina - objavila je policija.

Ključne riječi
policija novac krijumčarenje novca

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!