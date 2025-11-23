Naši Portali
VIŠE PUTA PRIJAVLJIVAN

Zagrebačka policija uhitila 42-godišnjaka koji je prijetio ženama nožem: 'Hoda okolo i dere se da će nas ubiti'

Policijska rotirka
Lino Mirgeler/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
23.11.2025.
u 13:42

Čitateljica koja je svjedočila tom incidentu za 24sata je rekla kako je osumnjičeni više puta prijavljen zbog prijetnji susjedi.

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata informaciju kako su u petak u večernjim satima postupali u Ježdovečkoj ulici u Zagrebu. – Tom prilikom policijski su službenici izašli na mjesto događaja te poduzeli mjere i radnje iz nadležnosti policije, kojom prilikom su uhitili 42-godišnjeg muškarca te ga priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje – rekli su iz policije. 

Dodali su kako je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba (40 i 61) osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće protiv njega dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Čitateljica koja je svjedočila tom incidentu za 24sata je rekla kako je osumnjičeni više puta prijavljen zbog prijetnji susjedi. – Svi smo u velikom strahu, ja se tresem. On bi nekome od nas mogao nauditi. Ovo više nije normalno – rekla je. Druga je dodala kako ju je osumnjičeni muškarac prije par tjedana napao gol.  – Vikao je, vrijeđao me. On uvijek hoda okolo i dere se da će nas ubiti. Da smo ku*ve. Neki susjedi su zatražili i zabranu prilaska. Sve nas je strah – ispričala je.
OB
obican
14:02 23.11.2025.

Policija napravila svoje, sad ce ga pravosude osloboditi

Avatar 0luja95.
0luja95.
13:59 23.11.2025.

Kad su ga sve odmjerile golog, nakon nekoliko dana su ga prijavile

Kupnja